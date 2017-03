Ross Brawn a pris ses fonctions au sommet de la hiérarchie de la Formule 1, dans laquelle il joue un rôle plus technique que Chase Carey et Sean Bratches, et l’Anglais est en train de dresser une liste de priorités pour donner une direction à la F1. L’une de ses envies est de conserver la présence de constructeurs automobiles dans la discipline.

Les constructeurs jouent désormais un rôle crucial dans la définition des règlements sportifs et techniques, et Brawn pense qu’il sera indispensable que les marques déjà présentes soient impliquées dans la conception du règlement moteur qui fera suite aux V6 turbo hybrides.

« D’un côté, le plus simple serait de revenir à des moteurs atmosphériques à grosse cylindrée, oublier tout ce qui est compliqué et revenir à quelque chose de bruyant, basique et peu coûteux » explique Brawn. « La conséquence de cela serait de ne plus autant impliquer les constructeurs, et je pense que ce serait dommageable pour notre sport. Les constructeurs participent à l’aura de la Formule 1, que ce soient Ferrari, Mercedes, Honda ou Renault ».

Pour Brawn, les prochains moteurs devront encourager les constructeurs à s’engager tout en satisfaisant les fans dans leurs attentes : « Je veux réussir à trouver une solution qui remplisse tous ces objectifs, et c’est où nous irons car les réunions commencent dès maintenant entre les manufacturiers et la FIA ».

« Si l’on analyse tous ces objectifs, y a-t-il une solution qui les atteigne tous ? Peut-on impliquer les constructeurs, retrouver des moteurs bruyants, tout en produisant un moteur qui a de l’intérêt pour ceux qui le fabriquent ? Je n’ai pas encore la réponse à cela mais je vais la chercher car il faudrait trouver la solution parfaite ».

Pour Brawn, il est hors de question d’opérer un demi-tour complet et de revenir à une ancienne motorisation, ou de sacrifier les progrès effectués sur l’aspect technologique et écologique dans lesquels s’est engagée la Formule 1.

« On ne va pas dire qu’on oublie tout ce qui a été fait et qu’on repart sur un vieux moteur. Ce serait dommage car il y a sûrement une solution que l’on peut trouver en y réfléchissant tous ensemble » conclut l’ancien patron d’écurie.