Liberty Media semble avoir déjà tranché une des questions posées depuis l’an dernier : faut-il revoir le format des courses ou des weekends ?

Doit-on passer à deux courses, une plus courte le samedi qui servirait de qualification à la principale, le dimanche ? A priori non, ce n’est pas une solution retenue par Ross Brawn, le nouveau manager du sport en Formule 1.

"J’aime l’héritage que laisse un Grand Prix à l’histoire. Je pense qu’une course d’une heure 40 minutes, une heure 45 minutes, c’est bien en termes de durée. Et , traditionnellement, c’est ce que nous avons. Je pense que c’est une bonne longueur pour une course," affirme Brawn.

"Certaines personnes disent qu’il faut des courses plus courtes parce que l’attention du public est plus diluée, distraite par de nombreuses choses."

"A cela je réponds qu’avec la technologie moderne, on doit pouvoir faire en sorte que la Formule 1 puisse être regardée n’importe où, sur n’importe quel support."

S’adapter à la mobilité des gens est donc un défi. Retenir leur attention en est un autre.

"Ce que nous devons faire c’est évidemment avoir un sport où il y a beaucoup de spectacle pendant toute la durée d’une course."