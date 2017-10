Bien qu’il ait travaillé avec Michael Schumacher, Jenson Button et Nico Rosberg, pour ne citer que les champions du monde qui ont été ses pilotes, Ross Brawn est impressionné par ce qu’accomplit Lewis Hamilton cette saison. La performance du Britannique à Suzuka n’a pas laissé l’ancien directeur d’équipe de marbre.

"Lewis a laissé son empreinte à Suzuka, pas uniquement dans le sens littéral, lorsqu’il a pressé ses mains dans un moule d’argile après le podium, mais aussi métaphoriquement puisque sa huitième victoire de la saison, sa quatrième au Japon, lui a donné une avance de 59 points sur Vettel au championnat" explique Brawn.

"A Singapour et Sepang, malgré la pression d’une Ferrari compétitive et d’une Red Bull revenant au plus haut niveau, et malgré les difficultés techniques, Mercedes a marqué 68 points. A Suzuka, ils ont dominé en qualifications et ont profité grandement en course d’une nouvelle désillusion de Ferrari".

Brawn est impressionné par la manière dont Hamilton maîtrise sa saison, même s’il profite de la mauvaise passe des Ferrari : "Lewis a fait le maximum avec sa pole et après l’abandon précoce de Sebastian, il a réussi à se défendre face à la menace provenant de Max Verstappen. Sa victoire lui offre une première chance de coiffer sa quatrième couronne à Austin, ce qui aurait semblé impossible il y a deux mois".

"Cependant, les Flèches d’Argent ne peuvent pas se permettre de baisser leur garde car même si la trajectoire de Hamilton a été limpide depuis cinq courses, il reste 100 points à prendre et l’équipe, et en particulier Hamilton, sait que rien n’est fait tant que ce n’est pas fini".