A quoi ressemblera la F1 après 2020 ? 2021 devrait être en effet l’année de la nouvelle introduction du règlement moteur, et les monoplaces pourraient aussi différer largement sur le plan aérodynamique.

Manager des sports mécaniques pour Liberty, Ross Brawn aura, sur ce nouveau règlement, son mot à dire – mais pas le dernier mot, qui incombera à la FIA. L’ingénieur anglais a créé un petit groupe de travail avec des ingénieurs pour plancher sur le futur de la discipline. Il mène les négociations tous azimuts, et d’abord sur le plan moteur.

« Nous débattons avec les motoristes, les constructeurs et quelques entreprises d’ingénieurs comme Cosworth et Ilmor – des gens qui ne font que de la course. Donc il y a une grande discussion en cours » a déclaré Ross Brawn au F1 London Live, le grand événement promotionnel d’hier.

« Il ne s’agit pas de trouver un compromis mou pour ne froisser personne, parce que je ne pense pas que ce soit la meilleure solution. La technologie hybride va probablement être retenue parce qu’elle offre une certaine pertinence, et aussi l’engagement des manufacturiers. Mais pouvons-nous emprunter un chemin un peu différent et en faire une qualité tactique, pour qu’en course, vous ayez beaucoup plus la possibilité d’utiliser la puissance venant de la batterie, et la nature hybride des voitures, pour essayer d’en tirer un avantage ? »

« Ce n’est pas très connu, mais Valtteri Bottas a passé Lance Stroll à Bakou parce qu’il avait économisé sa batterie et l’a utilisée durant le dernier secteur. Il l’a utilisée de manière tactique. Eh bien, nous aurions dû tous le savoir à la TV, ç’aurait dû être montré. Donc le côté hybride, bien sûr, pourrait apporter un certain intérêt à cet égard. »

Le chantier le plus important à l’heure actuelle de Ross Brawn, on l’aura compris, est la nouvelle génération de moteurs. Il faudra écouter les fans mais aussi s’assurer de proposer le meilleur spectacle en piste pour l’ancien dirigeant de Ferrari.

« Nous avons beaucoup de fans qui disent qu’ils veulent revenir à des moteurs atmosphériques, et vous devez vous demander : Pourquoi ? C’est parce que ces moteurs créent plus d’émotions avec le bruit qu’ils font. Donc pouvons-nous créer un moteur hybride qui ait ce bruit, ces vrombissements ? Je pense que les manufacturiers engagés en F1 savent que c’est un élément-clef, parce que la F1 doit rencontrer du succès pour leur propre bien. Cela ne sert à rien de réussir un exercice d’ingénieur qui démontre votre savoir-faire technologique si personne n’y prête attention. »

« Les manufacturiers réalisent qu’il faut trouver une certaine pertinence tout en pouvant toujours compter sur l’engagement passionné des fans. Donc je pense que le nouveau moteur ne reviendra pas à des V12 atmosphériques. Peu importe ce que pourrait dire le cœur… mais ce sera une formule beaucoup plus excitante et accessible qu’aujourd’hui. »

« Et le moteur ne sera pas probablement un facteur différenciateur aussi important, parce que, ces dernières années, le facteur moteur était assez dominant. Mercedes avait fait un travail incroyable, et c’est seulement cette année que Ferrari les ont rejoints, et nous voyons une compétition formidable. Donc nous avons besoin d’un niveau de challenge technique avec le moteur, et davantage que trois ou quatre équipes doivent pouvoir atteindre un bon niveau. Donc beaucoup de leçons peuvent être retenues des moteurs actuels. »