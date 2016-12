Cela fait des années que la Formule 1 espère le retour de Ross Brawn. Mais l´ingénieur de génie n´a pas clairement exprimé son intention de réintégrer le monde agité des paddocks.

Depuis l´arrivée de Liberty Media, le Britannique s´est montré toutefois plus ouvert à retravailler pour le sport, ce que salue l´ancien dirigeant de Williams F1, Adam Parr.

« Ce serait une bonne chose pour plusieurs raisons » déclare-t-il.

« La Formule 1 bénéficierait beaucoup de l´expertise de Ross, dans un rôle important. »

Parr a beaucoup d´admiration pour l´ingénieur et pense qu´il serait parfait dans un rôle central avec Liberty Media, peut-être même en tant que remplaçant de Bernie Ecclestone à la tête de la FOM ?

« Ross est quelqu´un qui pense de manière stratégique. Ce qui veut dire qu´il se soucie du statu quo, du but à atteindre et qu´il réfléchit au meilleur chemin pour y parvenir. Pour ce genre de poste, il faut savoir être patient, regarder de l´avant et bien connaître son métier. Et Brawn serait respecté dans ce genre de rôle. »