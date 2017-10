Après avoir analysé les déboires de Ferrari et la percée de Lewis Hamilton en tête du championnat, Ross Brawn a profité de sa chronique d’après course pour avoir un mot au sujet des deux équipes poursuivantes au classement, Red Bull et Force India. Pour la première citée, il souligne le retour en grâce d’une équipe qui peine à retrouver un niveau constant.

"Une victoire et cinq autres podiums, ce sont les résultats enregistrés par Red Bull depuis la pause estivale" analyse Brawn. "Cette année confirme encore la tendance de l’équipe de Milton Keynes de réussir à tirer le maximum de sa voiture lors de la deuxième partie de saison. Si c’était la phase initiale du championnat, Max Verstappen et Daniel Ricciardo seraient considérés comme de sérieux candidats au titre, mais ce n’est pas le cas à cause des mauvaises performances de début de saison".

"Il y a de nombreuses raisons à cela, incluant un déficit de puissance, le temps nécessaire pour apporter des développements et évidemment, le délai demandé par le fournisseur moteur, mais je pense qu’il y a un sentiment aigre-doux dans toute l’équipe. Ils ont fait un travail fantastique pour développer les performances au fil de la saison et je pense qu’il y a un petit regret pour cette saison".

L’autre surprise pour Brawn est la bonne forme de Force India qui arrive désormais à être performante sur tous les circuits. Esteban Ocon n’a manqué les points qu’à une reprise cette saison et les statistiques de l’équipe sont impressionnantes aux yeux du manager technique de la Formule 1.

"Encore une week-end solide pour Force India puisque Suzuka est la 13e course cette saison dans laquelle l’équipe a vu ses deux pilotes marquer des points. L’équipe basée à Silverstone s’est plus ou moins assurée de la quatrième place du championnat pour une seconde saison consécutive, ce qui est impressionnant".

"Je dois vraiment les féliciter car ils ont une bonne organisation et une utilisation efficace des ressources disponibles pour signer des bons résultats. Le duo constitué d’Ocon et Pérez est une bonne combinaison et le niveau de compétition entre les deux fait ressortir leurs meilleurs côtés. C’est également génial de voir les batailles inévitables se dessiner entre eux chaque week-end".

Brawn conclut par une appréciation positive de leur duel à Suzuka, où ils ont su raison garder : "Les deux équipiers se sont encore retrouvés mais contrairement à d’autres occasions récentes, il n’y a pas eu d’étincelles. Certains peuvent regretter l’aspect palpitant qui en découlait mais je suis sûr que l’équipe était ravie de vivre enfin un après-midi calme à Suzuka".