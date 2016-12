La Formule 1 se remémore aujourd’hui un triste événement : il y a trois ans, Michael Schumacher, victime d’un accident de ski à la station de Méribel, se blessait gravement à la tête.

L’un des plus proches du Kaiser, Ross Brawn, n’a évidemment pas manqué de rendre en ce jour hommage au septuple champion du monde de F1. La paire Brawn-Schumacher, on s’en souvient, avait tout gagné avec Ferrari. Réuni pour poser les fondations de la nouvelle écurie Mercedes, ce duo infernal a peut-être eu moins de succès initialement, mais la domination actuelle des Flèches d’Argent dans la discipline, doit beaucoup à Schumacher selon Brawn.

« Michael, bien sûr, a contribué à organiser et à structurer l’écurie », a souligné l’ingénieur pour CNN. « Il a aidé à créer le succès que nous avions eu chez Ferrari et il a continué avec cette approche chez Mercedes. Avec sa connaissance et sa maturité, quand il s’asseyait avec un groupe d’aérodynamiciens ou d’ingénieurs pneumatiques, et qu’il expliquait ce qu’il fallait faire… c’était une aide inestimable. Il a eu un rôle clé pour créer le système qui contribue au succès qu’a Mercedes aujourd’hui. »

Les nouvelles de l’état de santé du Kaiser tombent au compte-goutte. Son manager et porte-parole, Sabine Kehm, a rappelé ce mois-ci, face à la menace de divulgation de photos volées, que « la santé de Michael n’est pas un problème d’intérêt public, et nous continuerons donc à ne faire aucun commentaire à ce sujet ».

Dans le même temps, la famille Schumacher a eu le plaisir d’apprendre la promotion du fils de Michael, Mick, en Formule 3. Le rêve de Mick est désormais bien entendu de rejoindre la F1.

« Mick est quelqu’un d’adorable » commente Ross Brawn. « Je vois régulièrement Corinna [l’épouse de Michael] et Mick et nous avons discuté. Sa carrière m’intéresse, et je suis à leur disponibilité s’ils veulent quelques conseils. Quand Mick était en Formula 4, il y a eu quelques discussions à propos des écuries avec lesquelles il devrait concourir en F3 » poursuit Ross Brawn. L’ancien homme fort de Ferrari assure qu’il a apporté tout son soutien au jeune Mick, mais que son aide a été loin d’être décisive pour que son protégé signe chez Prema, qui jouit d’une excellente réputation.

« Avec l’accident de Michael, ce n’est pas seulement Michael qui a souffert, c’est aussi sa famille. Pour la famille, accomplir ce qu’ils ont accompli, non seulement avec Mick mais avec Gina-Maria et ses chevaux, c’est un testament, en hommage à la force de la famille et de Corinne » a enfin conclu Ross Brawn.