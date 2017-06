L’incident entre Sebastian Vettel et Lewis Hamilton à Bakou le week-end dernier continue de faire parler les observateurs, mais aussi certains acteurs de la Formule 1. Le dernier en date est Ross Brawn, le manager technique de la discipline, qui a un avis partagé sur les agissements de Vettel.

"Sebastian a fait une chose qu’il n’aurait pas dû faire et a été pénalisé" explique Brawn. "Sans problème technique, Lewis aurait marqué bien plus de points et possiblement gagné, et la situation aurait été nettement différente. Ce n’était pas prémédité, c’est certain, c’était la réaction à une grosse montée d’adrénaline et à la passion qui court dans les veines de ces gars".

En dépit d’un mouvement difficilement acceptable de Vettel, Brawn considère que des actions aussi peu réfléchies montent la passion qui anime les pilotes, y compris ceux qui se battent au plus haut niveau, et qu’elle ne doit pas s’estomper.

"Cela n’aurait pas dû se produire, ça montre la passion de ces gars qui se battent pour le championnat du monde. C’est la passion que nous voulons voir. Sebastian réfléchira à ce qui s’est passé et en tirera des leçons. Nous voulons voir cette passion mais pas aussi brute que celle vue à Bakou".

Malgré les déclarations assassines échangées par les deux protagonistes, dont la lutte était jusqu’ici très propre, Brawn ne pense pas que le respect entre Vettel et Hamilton se soit volatilisé en un seul incident.

"Il y a beaucoup de respect entre eux et ça n’a pas changé" poursuit-il. "Il y a un passage à vide mais ça se calmera. Un seul incident ne peut pas détruire ce qui a été fait avant, d’autant qu’il n’était pas si sévère. La F1 est une compétition féroce".

"Cela ajoutera sûrement un peu plus de compétition mais nous ne défendons pas l’une ou l’autre approche. Il y a eu des moments chauds et notre perception de ce qu’il se passe peut parfois être biaisée. Je ne pense pas que Lewis ait fait quoi que ce soit de mauvais et Sebastian a mal interprété la situation, ce qui peut se comprendre compte tenu de l’intensité de leur bataille".