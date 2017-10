Ross Brawn, le directeur sportif de la Formule 1, a salué l’ouverture des débats sur le moteur de 2021, dont les principes directeurs ont été annoncés par la FIA (lire notre information précédente).

Pour le Britannique, ce premier grand chantier démontre l’unité nouvelle entre tous les acteurs du sport.

"Le moteur de 2021 est un exemple de la façon future dont la FIA en tant que régulateur, la F1 en tant que détenteur des droits commerciaux, les équipes et les constructeurs travailleront ensemble pour le bien commun du sport," se réjouit Ross Brawn.

"La proposition présentée aujourd’hui est le résultat d’une série de réunions qui ont eu lieu en 2017 avec les équipes présentes au Championnat du Monde de Formule 1 de la FIA et les constructeurs qui ont manifesté leur intérêt pour en faire partie dans le futur."

"De plus, nous avons écouté attentivement ce que les fans pensent du moteur actuel et de ce qu’ils aimeraient voir dans un futur proche avec l’objectif de définir un ensemble de règlements qui fourniront un groupe propulseur plus simple, moins cher et plus bruyant."

"Ensuite, il faut créer les conditions pour permettre aux nouveaux constructeurs d’entrer dans de bonnes conditions en Formule 1 en tant que fournisseur de moteurs, le tout avec un niveau plus homogène pour le sport."

"La nouvelle F1 a pour objectif d’être la première compétition sportive mondiale au monde avec une technologie de pointe. Pour faire rêver et engager les fans de tous les âges, et le faire de manière durable. Nous croyons que le futur moteur y parviendra."

Peter Bayer, le Secrétaire Général de la FIA pour le sport, ajoute que "la journée d’aujourd’hui a été une étape clé dans le développement du règlement du moteur de 2021."

"La FIA travaille avec Liberty Media pour faire un pas en avant qui sera positif pour la place de la Formule 1 au sommet de la technologie du sport automobile, tout en abordant les principaux problèmes auxquels le sport est confronté, tels que les coûts, la pertinence par rapport aux voitures de route et l’expérience des fans sur les circuits."

"Nous avons senti qu’il était important d’associer les équipes dans les discussions et d’expliquer la direction que nous prenons et je suis satisfait de la réponse que nous avons reçue de leur part."