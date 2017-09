Les espoirs de titre de Sebastian Vettel ont pris un sacré coup à Singapour, avec la collision survenue au premier virage, ce qui a creusé l’écart entre lui et Lewis Hamilton de 25 points supplémentaires.

Mais il reste encore 6 courses au calendrier pour rattraper ces 28 points et le directeur sportif de la F1, Ross Brawn, est persuadé que l’Allemand peut retourner la situation, comme le pilote Ferrari l’a confié ce matin.

"Absolument, il peut le faire !" confirme le Britannique.

"Mercedes a fait une belle course et réalise un superbe travail, mais l’issue du championnat n’est pas encore décidée. Ce qu’il s’est passé à Singapour est un accident de départ typique, mais Vettel est un guerrier qui n’abandonne jamais. S’il réussit, ce sera alors plus que mérité."

Concernant cette saison 2017, Brawn se dit "vraiment heureux" de ce qu’il voit.

"Trois écuries sont en train de lutter pour des victoires, ce qui est génial. Bien sûr, je me rappelle du temps partagé avec Michael (Schumacher) au sein de Ferrari avec une certaine tendresse, mais la domination d’une équipe est toujours mauvaise pour le sport."

"Nous avons à présent une vraie compétition, Lewis face à Sebastian, ce qui attire de nouveau les fans. Nous avons assisté à certains nouveaux records lors de plusieurs courses. Et si l’an prochain nous assurons plus de contenu internet, nous allons nous élever encore à un autre niveau."

Brawn fait maintenant partie de la nouvelle ère de la F1, dirigée par Liberty Media, alors qu’il a été un personnage clé de Ferrari et de Mercedes par le passé. Ainsi, il suit avec une attention toute particulière le duel entre le Cheval Cabré et les Flèches d’Argent, comme nous, sur les télévisions du centre de retransmission.

"Je suis dans ce centre en tant que passionné, mais j’essaye également de m’impliquer. Si je me rends compte qu’une certaine stratégie de course se met en place, je vais le faire remarquer au directeur de la diffusion afin d’informer les téléspectateurs."

L’homme de 62 ans pense qu’il y a bien d’autres choses que la discipline peut améliorer.

"Nous avons réellement besoin de plus de voitures capables de remporter des victoires, quelques circuits différents en plus. Le moteur fait actuellement trop la différence. Mais dans un laps de temps limité, nous ne pouvons pas faire grand chose."

"Sur du plus long terme, nous allons simplifier les moteurs et plafonner le budget pourrait aussi aider."