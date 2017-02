Ross Brawn a admis que la complexité de la Formule 1 empêchera Liberty Media, les nouveaux propriétaires du sport, d’imposer des changements rapides pour améliorer le spectacle.

Pour celui qui est devenu le nouveau manager de la Formule 1, il est également essentiel de bien réfléchir aux prochaines décisions, avec une vision à long terme.

Ces dernières semaines, le Britannique a fait une liste très longue de choses à régler mais il reconnait que cela prendra du temps.

"Il y a des problèmes qui peuvent paraitre très simples à évoquer mais les solutions vont prendre un certain temps avant de pouvoir être appliquées," déclare Brawn.

"Nous voulons nous concentrer sur la manière de rendre le spectacle aussi bon que possible. Chaque décision devra remplir tous les critères et dans ces critères il y aura l’amélioration du sport, l’amélioration du spectacle et les contraintes économiques éventuelles."

"Vous ne pouvez pas changer un sport aussi complexe que la Formule 1 du jour au lendemain mais le message est le suivant : nous allons nous battre pour la rendre aussi excitante et aussi viable que nous le pourrons."

"J’espère qu’avec la pression continue que nous pourrons appliquer nous pourrons faire de ce sport un sport meilleur."