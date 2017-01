Ancien directeur de Mercedes F1, Ross Brawn continue de donner son opinion sur la Formule 1, en tant que consultant pour Liberty Media. L’ingénieur a cette fois-ci pris le parti des petites équipes de la grille, en difficulté financière pour la plupart, comme le témoigne encore la récente mise en redressement judiciaire de Manor.

« Un des objectifs devrait être de regarder ce qui peut être fait pour réduire l’écart entre une petite et une grosse équipe » a ainsi plaidé Ross Brawn. « Et l’on devrait aussi voir ce que l’on peut faire pour réduire le gain en performance qui résulte du niveau d’investissement que les grosses équipes peuvent faire. Comment pouvez-vous niveler cela ? Je pense que c’est un point de repère intéressant pour la F1 de rendre viables les petites équipes et de les rendre raisonnablement compétitives, de telle façon qu’elles peuvent tirer des résultats surprenants de leur chapeau – cela rendrait le tout excitant. »

Brawn ne propose encore aucune piste sérieuse et concrète, se contentant pour le moment de dresser un constat sévère de la situation actuelle. C’est ainsi, regrette-t-il encore, que les petites écuries sont bien souvent obligées de restreindre leur choix de pilotes à ceux le plus chargés de billets verts.

« Les petites équipes dépendent tant du soutien commercial de leurs pilotes que cela influence les décisions qu’elles doivent prendre au sujet d’autres pilotes. Je pense qu’un autre élément à prendre en compte pour rendre la Formule 1 saine, c’est de rendre les petites équipes viables » a-t-il conclu.

Selon certaines rumeurs, les nouveaux propriétaires de Liberty Media envisageraient de réintroduire les budgets plafonnés pour réduire les différences entre écuries. Une décision qui ne plaît pas du tout aux écuries de pointe...