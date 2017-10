Pendant que Red Bull triomphait à Sepang, Ferrari et Mercedes connaissaient des destins contraires. En course, la Ferrari était plus rapide que les Flèches d’Argent… mais seul Sebastian Vettel a pris le départ, et encore, de la dernière place.

Avec deux problèmes moteur en deux jours, les Rouges ont sérieusement compromis leurs chances de titres pilotes et constructeurs.

Ancien patron de la Scuderia, Ross Brawn a forcément un regard critique sur la situation de Ferrari. Une équipe championne du monde ne peut connaître ce genre d’avaries, et d’ailleurs, Mercedes n’en a pas connu…

« Chaque partie du package doit être parfaite pour gagner. Vous avez besoin d’une voiture rapide et fiable, de pilotes formidables et d’une équipe qui puisse s’adapter à toutes les situations. A Sepang, Ferrari a coché toutes ces cases, sauf une : la fiabilité. Je peux comprendre combien l’équipe doit être frustrée, parce que j’ai connu ce genre de week-end peu réjouissant où vous saviez que vous aviez le package pour obtenir un résultat… alors que vous l’avez manqué en raison d’un problème technique. »

Ross Brawn salue tout le même le « retour fantastique » de Sebastian Vettel, passé de la 20e à la 4e place finale.

« Je reconnais que si Sebastian avait eu un week-end sans problème, il aurait signé la pole le samedi et aurait très probablement gagné le dimanche » poursuit Brawn. « Kimi Räikkönen avait aussi une vraie chance de victoire, mais tout ce qui pouvait arriver de pire est arrivé pour Ferrari à Sepang, avec aussi cette collision entre Sebastian Vettel et Lance Stroll lors du tour de célébration. Il faudra attendre pour voir si Ferrari pourra vraiment éviter de changer la boîte de vitesses de Vettel à Suzuka, sinon cela pourrait occasionner une pénalité de cinq places sur la grille. »

« Ce furent deux Grands Prix difficiles pour l’équipe italienne, avec seulement 12 points marqués en deux courses, alors qu’elle avait un package très compétitif à disposition. Il y a toujours des opportunités à saisir, mais leur nombre diminue. Ferrari ne doit plus commettre une seule erreur à partir de maintenant. »

Quoique moins fringuant que Sebastian Vettel en rythme de course, Lewis Hamilton a tout de même terminé 2e et compte désormais 34 points d’avance au championnat au bout d’une « course intelligente » pour Ross Brawn.

Le dirigeant de Liberty Media reconnaît que Mercedes n’avait « pas le rythme » de Ferrari et de Red Bull en course.

« Cependant vous devez saisir les opportunités qui se présentent à vous, et Lewis a tout eu bon de ce côté-là. Au départ, il ne s’est pas embarqué dans un combat contre Verstappen. Il savait qu’il avait beaucoup à perdre. »

« Pour reprendre une analogie tirée du football, Lewis Hamilton peut maintenant ‘garer le bus’ devant son but [jouer en défense]. Bien sûr, Mercedes ne peut se reposer sur ses lauriers mais ce sera intéressant de voir leur stratégie à Suzuka. »