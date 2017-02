Ancien directeur de Brawn GP, ancien ingénieur phare de Ferrari, Ross Brawn a une grande expérience du sport automobile, mais du côté des écuries de F1. Désormais manager des sports mécaniques, un rôle créé pour lui, Ross Brawn aura la charge de mener le dialogue avec les écuries et les pilotes. Mais lui-même aurait-il aimé avoir un « manager des spots mécaniques » en face de lui quand il était à la tête d’une écurie ?

« Est-ce que vous aimeriez travailler avec quelqu’un qui fait ce que vous proposez de faire ? Oui, j’aimerais. C’est ce qui a rendu ce poste si attrayant pour moi. Bernie Ecclestone a fait un travail incroyable mais il été très autocratique dans son approche, et regardait le sport d’un certain point de vue. Pouvons-nous maintenant le regarder de différentes perspectives ? Peut-être que nous ne serons pas aussi forts pour faire ce que Bernie faisait, mais peut-être que nous pouvons être plus forts dans d’autres domaines et, je l’espère, faire avancer le sport. »

Pour Ross Brawn, adepte de la conciliation, c’est l’entente entre les écuries et Liberty Media qui sera décisive pour en tirer à coup sûr des bénéfices durables.

« Disons que vous tombez d’accord sur une certaine direction que vous voulez suivre. Serez-vous capable de mettre en place cela avec la FIA, et êtes-vous confiant pour trouver une solution que vous serez capable de mettre en œuvre ? Avant tout, il n’y aura pas qu’une seule solution qui rendra la F1 formidable, ce sera un processus, une culture, une philosophie. La FIA et les régulateurs doivent s’assurer que le sport est dirigé de manière juste et saine, et bien sûr, ils auront leurs propres idées au sujet de ce qui peut être fait pour développer le sport. Vous avez les équipes, dont la priorité est d’être compétitive, et ensuite vous avez les détenteurs des droits commerciaux, nous-mêmes, et nous voulons que notre parole pèse plus pour nous exprimer sur le spectacle ou sur la structure du sport, pour le rendre aussi attirant que possible pour les fans, les promoteurs et les diffuseurs. Nous allons avoir une influence plus constante dans ce processus. Nous ne pouvons le faire nous-mêmes. Si nous pouvons présenter des bons arguments, alors je pense que nous pouvons améliorer la situation. »