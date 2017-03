La Formule 1 cherche à promouvoir l’image de ses pilotes, qu’elle veut vendre comme des gladiateurs des temps modernes et comme des héros. Il faut pour cela de fortes personnalités, mais aussi des vainqueurs, ce dont la F1 manque en partie à cause de la retraite de Nico Rosberg.

"Ce n’est pas idéal, c’est toujours mieux pour le sport d’avoir le champion du monde sur la grille de départ, comme référence" reconnaît Ross Brawn. "Mais c’est mieux que Nico soit parti s’il ne voulait pas faire face de nouveau à toutes ces contraintes, plutôt que de revenir sans la motivation nécessaire".

"Pour lui, c’était certainement la meilleure décision, et ça l’était certainement pour notre sport, car nous n’aimons pas voir les champions du monde sur le déclin. Ce n’est pas non plus une bonne chose pour l’image de notre sport".

Dominée par une génération de pilotes établis, dont faisait partie Nico Rosberg, la Formule 1 doit désormais retrouver un champion du monde, qu’il ait déjà triomphé dans le passé ou non.

"Lewis est une des références en Formule 1, il est dans la bonne voiture et dans la bonne équipe" poursuit Brawn. "La comparaison avec Valtteri Bottas va être fascinante. Il y a également une compétition incroyable chez Red Bull entre Ricciardo et Verstappen, ce dernier étant l’un des éléments palpitants de la Formule 1. Mon rêve pour ce plan sur cinq ans est d’avoir plus de pilotes comme Verstappen, nous voulons seulement les meilleurs pilotes en Formule 1".

"Ne vous méprenez pas, il y a un standard très élevé au sein des pilotes en F1, mais s’il n’y avait pas de nécessités commerciales dans certaines équipes, nous pourrions encore monter le niveau. Il faut pour cela retirer la dépendance commerciale des petites équipes sur le plan des pilotes" conclut l’ancien directeur sportif.