La F1, ces dernières années, a pris le virage de la télévision à péage. C’est ainsi qu’en France, la diffusion des courses est passée de TF1 à Canal +. L’audience générale a donc diminué en même temps que les droits télévisuels ont grimpé.

Sean Bratches, le manager des droits commerciaux, ne compte pas inverser cette tendance. Bien au contraire, il pourrait par exemple prochainement, en Allemagne, favoriser la chaîne payante Sky par rapport à RTL (qui diffuse gratuitement la F1). L’Allemagne se rapprocherait ainsi de la situation qui prévaut actuellement en France ou en Angleterre (même si outre-Manche, quelques courses par an sont diffusées gratuitement par Channel 4).

Sean Bratches a expliqué sa vision sur ce sujet ô combien épineux pour les fans.

« Je verrais bien un mélange de télévision gratuite et payante sur tous les marchés. C’est important pour les fans et les sponsors. D’un côté, il y a l’argent, de l’autre, l’audience et la possibilité de renforcer la marque F1. »

« J’imagine un modèle où les courses les plus connues seraient gratuites. Avec le reste des courses, nous pouvons gagner de l’argent pour le réinvestir dans le sport. »

Sean Bratches ne compte pas cependant plaquer le modèle anglais en Allemagne.

« En Allemagne, la télévision payante représente seulement 7 % du marché, alors qu’aux États-Unis, c’est plus de 80 %. Nous prendrons en compte les caractéristiques et les dynamiques de chaque marché – et chaque marché est différent. La télévision gratuite est importante pour nous. »

Toujours pour renforcer la marque F1, Sean Bratches envisagerait de lancer un site où les courses les plus marquantes de l’histoire seraient disponibles gratuitement.

« Avec une plateforme digitale, nous voulons aussi attirer les jeunes fans. »