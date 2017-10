Directeur des opérations commerciales pour Liberty Media en F1, Sean Bratches a admis que les Américains souhaitent largement améliorer l’expérience des spectateurs avant le départ de chaque Grand Prix.

Ainsi, à Austin, ce week-end, la cérémonie précédant la course sera particulièrement soignée. Michael Buffer, le célèbre boxeur, présentera chaque pilote, tandis que l’homme le plus rapide du monde, Usain Bolt, donnera le départ.

« Nous voulons vraiment en faire plus, mais pour le moment, je ne veux pas dire quoi, où et quand » détaille Sean Bratches. « Austin, c’est un test, et je veux saisir cette opportunité pour remercier la FIA et les équipes pour adopter nos idées, pour nous donner la permission de modifier la procédure de départ. C’est un signe qui montre que la famille de la F1 partage notre désir de rendre le sport encore plus spectaculaire et attractif. »

« L’idée est de mettre en valeur la montée en puissance vers le départ de la course, et ce d’une manière spectaculaire – car c’est un moment qui déborde de tension et d’énergie. »

Cet objectif fait partie d’un plan plus global pour dynamiser l’expérience F1, et pour redresser aussi la courbe des audiences qui n’est pas au mieux.

« Nous devons faire un meilleur travail pour rapprocher les pilotes des fans autour du monde, et c’est un moyen pour y arriver. Ces pilotes sont les héros de ce sport et seront présentés en tant que tels, il faut les faire briller, que ce soit pour les spectateurs ou les téléspectateurs. »

« Nous voulons que tous les pilotes soient perçus tels qu’ils sont : 20 pilotes qui se préparent pour donner tout ce qu’ils ont, pour faire de leur mieux derrière le volant. Ils conduisent aussi les voitures les plus rapides et les plus avancées technologiquement. Ils se défient entre eux, et ils se poussent à leurs limites. »