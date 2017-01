Il est probablement le moins connu du triumvirat désormais à la tête de la F1. Sean Bratches, le nouveau directeur commercial de la F1, a donc présenté aujourd’hui sa vision du sport et ses priorités.

« Il y a quatre choses sur lesquelles j’aimerais vraiment me concentrer », a-t-il méthodiquement annoncé à CNN.

« La première, c’est la marque de la F1. C’est le point d’entrée pour n’importe quelle compagnie, n’importe quelle marque, n’importe quel sport. Et nous allons travailler pour comprendre la marque. Nous allons la polir, la faire grandir. Ce sera vraiment central dans ce que nous allons faire. Cela nous permettra aussi d’entrer sur de nouveaux marchés. »

« La deuxième, c’est le digital. Je pense qu’il y a une immense opportunité dans le secteur du digital afin de réimaginer les produits digitaux que la F1 a aujourd’hui, et pour engager les fans de manières différentes comme pour se servir des sponsors dans ce but. »

« La troisième, c’est la création d’une approche plus démocratique envers nos partenaires – je parle des équipes, des sponsors, des promoteurs et des détenteurs des droits. Il y a beaucoup d’opportunités pour tirer profit de la propriété intellectuelle de la F1 et pour l’intégrer aux business de nos partenaires. »

« Et la dernière, c’est l’expérience de course. Créer une meilleure expérience de course qui engage les fans, les spectateurs et téléspectateurs, ce sera une opportunité immense. »

En écho aux propos de Chase Carey, Sean Bratches assure que la F1 devrait organiser comme « un SuperBowl toutes les deux semaines » et qu’il « mettra l’accent » sur cet objectif au cours des prochaines semaines. « Je pense que les opportunités se trouvent sur le terrain commercial, et je vais y consacrer la plupart de mon temps » a-t-il promis.

Quoi qu’il en soit, Sean Bratches devrait prendre le contre-pied des précédents propriétaires de CVC. Le fonds d’investissement était accusé de n’avoir qu’une vision à court-terme de la discipline, uniquement concentrée sur la rentabilité financière. Liberty Media a en revanche l’expérience du digital, tandis que Sean Bratches est un ancien homme fort d’ESPN. Il met donc en valeur sa préoccupation pour le long terme.

« Nous allons passer d’une plateforme très orientée vers les affaires à une plateforme avec une vision à long terme. Elle sera fondée sur une approche très stratégique. Il y a une opportunité immense compte tenu du caractère mondial de cette marque et de notre situation actuelle sur le plan commercial. »