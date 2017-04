Sean Bratches, l’un des successeurs de Bernie Ecclestone, chargé de la promotion commerciale de la F1, compte développer la discipline sur de nouveaux territoires, mais, conformément à ce qu’a déjà annoncé Liberty Media, n’oubliera pas le Vieux Continent et les courses historiques dans cette nouvelle ère. Le but d’ensemble est de trouver plus de cohérence et de lisibilité dans la continuité du calendrier.

Les courses historiques en F1, comme à Silverstone, Hockenheim ou Monza, sont menacées dans leur existence même en raison de leurs difficultés financières. Sean Bratches compte revivifier ces rendez-vous iconiques de la discipline, sans rien sacrifier au spectacle ou à une réduction des coûts arbitraire, en nouant des partenariats étroits avec les promoteurs concernés.

« Nos promoteurs sont une composante significative du fonctionnement du sport et sont des partenaires importants quand il s’agit d’en revenir à ce qu’aiment les fans, et aux moyens de toucher les fans avec notre marque. »

« Notre intérêt est de créer des expériences extraordinaires, non seulement sur le circuit mais aussi sur la grille, et aussi pour les fans, puisqu’ils passent trois ou quatre jours sur un Grand Prix. Nous travaillons très dur avec nos promoteurs existants pour saisir les meilleures opportunités. »

« Nous passons aussi du temps à étudier les moyens avec lesquels nous pouvons nouer des partenariats avec eux [les promoteurs] pour que nous amplifions les efforts actuels et pour créer une continuité à travers nos 20 Grands Prix tout au long de la saison. Nous voulons engager les fans et créer une grande expérience, non pas seulement sur les circuits mais aussi dans les villes qui accueillent les courses. »

Dans le but d’harmoniser et d’augmenter de manière générale le spectacle sur chaque course, Sean Bratches pense que certaines courses pourraient s’inspirer d’autres.

« Je pense qu’il y a quelques promoteurs qui proposent une meilleure expérience que d’autres et notre travail est de trouver la meilleure expérience possible. Je ne suis pas sûr que nous y soyons déjà. Et il faut ensuite créer une expérience dont les gens parlent, une expérience que les gens veulent partager. Et il faut créer des environnements à partir d’une connectivité qui permet le partage sur les réseaux sociaux et des opportunités dans ce domaine. »

Sean Bratches réaffirme ainsi la volonté du nouveau management de s’ouvrir davantage aux réseaux sociaux, alors que Bernie Ecclestone se montrait plutôt frileux sur ce point. Dans l’ensemble, son discours est très optimiste pour le moment, même si les pistes concrètes manquent encore à l’appel.

« Nous négocions ces accords avec nos promoteurs en contact étroit avec eux et je pense qu’il y a beaucoup d’opportunités avec les structures actuelles, des opportunités pour nous pour travailler avec les accords existants et les promoteurs excitants pour rendre le tout meilleur pour l’ensemble des parties, et en particulier pour le sport. »