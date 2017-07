Le British Racing Drivers’ Club (BRDC), le club propriétaire du circuit de Silverstone, a sa leur clause de sortie, faute d’avoir trouvé un équilibre financier suffisant pour continuer à accueillir la course. De ce fait, si aucun nouvel accord n’est signé, la F1 ne se rendra plus à Silverstone à compter de 2020.

Ce contrat, signé à la fin de 2009, pour une période de 17 ans, prévoit une augmentation de 5 % par an des droits que doit payer Silverstone. Or, l’organisation de la course a été déficitaire de 3,8 millions de dollars en 2015, et de plus de 6 millions en 2016.

Perdre Silverstone, ce circuit légendaire de la F1, serait un camouflet pour Liberty Media. De nombreux observateurs et acteurs du paddock trouveraient ainsi impensables de perdre le Grand Prix de Grande-Bretagne.

« Le Grand Prix de Grande-Bretagne est d’une extrême importance, cette piste est la meilleure du monde. J’espère que le futur à long terme de la course pourra être assuré » témoigne ainsi Christian Horner, le patron de Red Bull.

Sean Bratches, le manager des droits commerciaux, en est bien conscient. Et il semble étrangement très confiant sur l’issue de cette affaire, comme il le confie à CNN.

« Nous sommes très optimistes quant à notre futur avec nos amis de Silverstone. Nous avons encore deux formidables courses au programme, en 2018 et en 2019. Et beaucoup de choses peuvent arriver d’ici 2019. »

« Nous sommes d’abord des fans. Nous sommes engagés à long terme avec le Grand Prix de Grande-Bretagne. Nous sommes ici chez nous, dans la maison du sport automobile, la maison de la F1, et je suis très confiant, il y aura un Grand Prix de Grande-Bretagne pendant de nombreuses, nombreuses années dans ce merveilleux pays. »

Depuis le rachat de la F1, Liberty Media tente de dynamiser la discipline, notamment en mettant l’accent sur le merchandising et les événements spéciaux comme le dernier F1 Live London.

« Nous essayons de créer quelque chose qui ressemble plus à une Ryder Cup ou à Wimbledon » explique Chase Carey, « quelque chose qui propose beaucoup d’activités et d’expériences. »

Voilà peut-être une piste pour le futur du Grand Prix de Grande-Bretagne...