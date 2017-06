Les équipes ont été appelées à donner leur vision idéale de ce que seront les moteurs de Formule 1 à l’horizon 2021, lorsque la réglementation sera revue en profondeur. Pour McLaren, la réponse est assez simple.

"Beaucoup de puissance, beaucoup de bruit, une maniabilité excellente et un prix correct" explique Eric Boullier, tout en précisant qu’il est intéressé à l’idée de voir des constructeurs indépendants développer un moteur pour la F1.

"Il y a beaucoup de points de vue à prendre en considération. Il y a ce que veulent les constructeurs, ce que des équipes comme Red Bull veulent, qui est proche de ce que McLaren veut, et évidemment ce que les fans veulent."

"Au dessus de tout cela, il y a ce que Liberty Media souhaite également. Ce serait bien d’avoir des moteurs plus simples, plus bruyants et moins chers, ce qui pourrait permettre à des constructeurs indépendants de venir, tout en s’assurant que les différences de performances ne sont pas aussi importantes qu’aujourd’hui".

"Il est clair que la formule pour plaire à tout le monde n’existe pas. L’un des problèmes principaux est de savoir où en sera la F1 d’ici à 2020. Sera-t-elle un système de franchises ? Conviendra-t-elle toujours aux constructeurs ? Il y a les équipes qui représentent le cœur de la F1 telles que Sauber, McLaren, Williams ou Ferrari, puis il y a les constructeurs comme Renault ou Mercedes pour qui la course automobile n’est pas l’activité principale. Tout est connecté et de nombreuses choses tournent autour des moteurs".

Contrairement à ce que disent certaines équipes, Boullier pense qu’il y a encore du temps avant de voir dans quelle direction aller.

"Nous ne sommes même pas à la moitié de la saison, nous avons du temps. Ce que fait Ross Brawn est très positif, il a les connaissances, l’expérience et la sagesse pour décider d’une direction technique pour la F1".