Pour la deuxième fois de rang, Stoffel Vandoorne a terminé à la 7e place en Grand Prix et sa performance à Sepang est nettement plus impressionnante que sa course de Singapour. Le pilote belge, désormais devant Fernando Alonso au championnat, a ravi Eric Boullier, le directeur de la compétition de McLaren.

« Je veux rendre hommage à Stoffel Vandoorne » déclarait l’ingénieur français après la course. « Ce résultat a démontré l’étendue de ses efforts et de son application pour l’obtenir. Avant le départ, cette course ne semblait pas du tout facile, en particulier parce que nous savions que nous serions probablement à la merci de quelques voitures plus rapides qui partaient derrière nous. Donc nous pouvons être fiers de tout ce que nous avons réussi ce week-end, sur un circuit qui n’était pas le plus adapté à notre package. »

Dans le même temps, victime d’un départ moyen et d’une stratégie erratique, Fernando Alonso a pris la 11e place. Eric Boullier s’est donc montré compréhensif.

« Stoffel Vandoorne a bénéficié d’un bon départ et a eu l’opportunité de rouler sans encombre, mais la course de Fernando a été vraiment compromise au deuxième virage. Ce n’était pas de sa faute, il était coincé, et a perdu des places, puisqu’un accident est arrivé devant lui. En dépit de son pilotage solide, nous n’avons pu l’aider à progresser dans le peloton, où il s’est passé beaucoup d’incident. »

Yusuke Hasegawa, le responsable du projet F1 chez Honda, est-il lui aussi surpris par la performance de son pilote belge ce dimanche ?

« C’est un autre résultat positif pour l’équipe. Stoffel a maintenu son élan de Singapour et a ramené à la maison de précieux points, et le résultat est d’autant plus impressionnant si vous considérez que ce circuit est beaucoup exigeant en termes de puissance moteur. Je pense que nous avons pu prouver les progrès de notre voiture et de notre unité de puissance. »

« Stoffel a pris un bon départ et a pu conserver sa position jusqu’à la fin de la course. Son rythme était très solide et il a maintenu un bon écart sur ses rivaux qui le chassaient. Il a fait un travail brillant ce week-end. »

« Fernando a disputé aussi de bonnes batailles et a effectué de bons dépassements, et c’est dommage de le voir finir juste en dehors du top 10. »

« Dans l’ensemble, c’était un progrès convenable pour nous. Nous avons marqué des points sur un circuit potentiellement difficile. Notre fiabilité était aussi bonne tout au long du week-end, même avec des températures élevées. Maintenant, nous nous dirigeons vers Suzuka, notre Grand Prix à domicile, et j’espère que nous pourrons continuer sur notre élan, et offrir à nos fans une course formidable. »