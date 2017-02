Eric Boullier, le directeur de McLaren Racing, était présent à la journée de lancement de la saison de Pirelli Motorsport, à Turin.

Le Français a tenté d’effacer les craintes de nombreux observateurs qui craignent de gros écarts entre les équipes, comme c’est souvent le cas lorsque de nouveaux règlements techniques entrent en vigueur.

"Il est certain que, cette année, avec l’apparition d’une toute nouvelle aérodynamique sur les Formule 1, des équipes feront meilleur travail que d’autres au début de l’année," concède Boullier.

"Donc au début de la saison, nous verrons des écarts et des différences d’interprétation. Je parie même sur quelques surprises."

"Mais les équipes vont, comme d’habitude, vite se copier les meilleures solutions les unes sur les autres. Elles vont intégrer les concepts des autres dans leurs propres concepts. Il y aura un peu plus de disparité mais je suis certain que ça va être plus proche."

Et qu’en est-il de McLaren dans tout ça ?

"Il est clair pour tout le monde chez nous que nous devons produire une voiture capable de gagner le plus vite possible. Nous pouvons être l’outsider, la surprise de la saison. Honda travaille bien sur les moteurs. Et nous pouvons nous mêler à Red Bull, Ferrari et Mercedes. C’est une toute nouvelle voiture, un tout nouveau moteur, nous ne sommes pas repartis de zéro toutefois car nous avons utilisé toute notre expérience pour progresser."

Quant à la livrée que l’on dit orange... "Vous allez voir du changement mais attendez, plus que quelques jours de patience et vous la verrez (le 24 février) !"