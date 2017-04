La journée de McLaren Honda et Stoffel Vandoorne s’est bien mieux passée que celle de la veille, avec Oliver Turvey.

A Bahreïn, le Belge a pu boucler 82 tours aujourd’hui, soit la meilleure journée de l’équipe de Woking et son motoriste japonais depuis le début de l’année. A comparer aux 17 petits tours de la veille.

"Il est encore très difficile de comprendre ce qui se passe du côté de la fiabilité du MGU-H," relativise toutefois Eric Boullier, le directeur de McLaren Honda, ce soir.

"On a eu 4 pannes de cet élément pendant le week-end du Grand Prix et encore une hier, au bout de deux tours. Ce matin encore nous avons eu une petite alerte, mais Honda n’a rien trouvé d’anormal et la voiture a finalement roulé sans problème !"

"Je pense donc que cela va être compliqué pour Honda de comprendre totalement ce qui ne va pas. Cela vient peut-être d’une mauvaise série de pièces lors de la fabrication."

"Je ne crois pas que cela vient d’un problème de conception au niveau de la voiture. Mais nous constatons que nous ne savons toujours pas quelle est l’origine du problème. Nous pouvons rouler pendant 2 tours comment pendant deux journées de suite !"

Le bon rythme de Vandoorne aujourd’hui donne toutefois le sourire à Boullier.

"Aujourd’hui nous avons pu suivre le plan, comprendre beaucoup de choses sur la voiture et tester des solutions. Cela reste donc, au global, un très bon test pour nous avec des données précieuses que nous n’avions pas pu récolter avant."