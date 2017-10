Eric Boullier, le directeur de McLaren, est très content d’avoir pu retenir Fernando Alonso au sein de l’équipe de Woking.

Avec un moteur Renault à bord de la voiture 2018, la compétitivité devrait être bien meilleure mais le Français ne veut rien promettre de concret en public.

"Nous venons de prolonger avec Fernando et j’ai donc maintenant l’ensemble que je souhaitais. L’équipe a été protégée malgré les frustrations de ces dernières années. La bonne surprise pour moi sera de voir que nous serons là où je crois que nous devons être. Mais je ne veux pas créer de fausses attentes. Nous verrons où nous serons, de retour vers l’avant en tout cas," commente le Français.

N’est-il pas frustré de ne pas avoir obtenu le moteur Mercedes finalement ?

"Le passé est le passé et je ne veux plus faire de commentaires là-dessus. Nous avons fait des choix pour l’avenir avec Renault et nous y croyons. Nous sommes satisfaits."

Comme l’a dit Boullier, l’équipe McLaren est restée soudée malgré les difficultés.

"Cela fait partie de mon défi que de manager le moral de l’équipe. Ma plus grande inquiétude, quand les choses ne vont pas, c’est de garder tout le monde uni et motivé. Il faut créer une équipe compétitive, c’est la clé du succès. Les gens doivent croire en votre projet. Si vous perdez 10 hommes clé en trois mois, ce qui peut arriver, alors vous n’êtes plus compétitif."

Pour lui, le management de McLaren a parfaitement géré ces 3 années difficiles avec Honda.

"Il y a eu de très bonnes décisions qui ont été prises pour traverser cela. J’ai été embauché il y a 4 ans pour la performance sur la piste et d’autres personnes sont arrivées comme Zak Brown, pour signer des succès du côté du business."