McLaren entame la saison européenne dans une situation plus que précaire. L’écurie de Woking, qui n’a toujours pas marqué de point, souffre de la performance et de la fiabilité catastrophiques du V6 Honda.

A Barcelone, pour redresser un tantinet la barre, McLaren attend de nombreuses évolutions aérodynamiques. Cependant, le nouveau moteur Honda se fait toujours attendre, ce qui ne rend pas Eric Boullier, le directeur de la compétition, particulièrement optimiste…

« Alors que le début de l’année n’a pas été facile pour McLaren, nous avons hâte de retourner à Barcelone pour le Grand Prix d’Espagne, pour le début de la saison européenne. »

« Nous ne prévoyons pas un formidable retournement de situation pour cette course. Mais voir Stoffel parvenir à la fin du Grand Prix de Sotchi fut une petite récompense pour tout le dur labeur abattu en coulisses afin de répondre à nos problèmes de fiabilité. C’est, je l’espère, un signe qui montre que des choses plus positives encore vont arriver pour l’équipe. »

« Comme la majorité des équipes, nous profiterons de cette occasion pour introduire quelques nouveaux éléments sur la voiture, et, grâce à l’enthousiasme des fans espagnols, j’espère que nous serons capables de bénéficier d’un roulage solide et d’une amélioration sur le plan de la fiabilité. Ce serait bon de démarrer les courses européennes avec un élan positif. »

Yusuke Hasegawa assure que Honda continue de travailler dur pour régler toutes ses difficultés, mais n’annonce aucune grande amélioration à venir, pas même sur le plan de la fiabilité.

« Les premières courses ont été difficiles pour nous, avec un certain nombre de problèmes de fiabilité qui ont nui à notre roulage. Nous continuons à travailler dur en tant qu’équipe pour améliorer à la fois la fiabilité et la performance de notre unité de puissance pour continuer de l’avant. »

« Le circuit de Catalunya est un circuit technique avec un mélange de différents types de virages. Ses caractéristiques sont différentes des quatre premières courses, qui étaient typiquement des circuits de puissance. Ce sera moins exigeant pour l’unité de puissance. Le plus important en Espagne, c’est l’équilibre de la voiture. Donc notre objectif sera de maximiser notre temps en piste dans chaque session d’essais libres pour trouver le meilleur équilibre de la voiture. »

« Nous espérons avoir une bonne course ici pour avoir un élan positif pour les courses à venir. C’est aussi la course à domicile de Fernando, donc nous voulons lui donner le meilleur package possible. »