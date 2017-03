Eric Boullier ne se fait pas d’illusions. Après des essais de Barcelone catastrophiques pour McLaren-Honda, Woking n’aborde pas Melbourne après de hautes ambitions – c’est le moins que l’on puisse dire. Le Français prépare le terrain et les esprits : le week-end sera rude pour McLaren.

« Ce n’est pas un secret : nous avons eu deux semaines d’essais plus difficiles que nous l’avions anticipé, et nous avons travaillé ensemble, avec Honda, étroitement depuis notre retour de Barcelone pour régler les problèmes que nous avons rencontrés, à temps pour être prêt pour la première course de la saison. »

« Comme équipe, nous sommes très excités de courir à nouveau, mais conscients des inconnues qui nous feront face quand les feux verts s’allumeront pour commencer une nouvelle ère en F1. Nous ne savons pas encore quelle est la tendance, donc c’est impossible de prédire comment sera le week-end avant d’être sur la piste. Ce sera intéressant pour nous tous de voir la hiérarchie émerger au fur et à mesure de chaque session, de même que nos forces et faiblesses, et nous sommes préparés pour avoir un week-end difficile. »

« Nous aborderons cette saison course par course. Pour nous, l’Australie sera un repère pour nous aider à comprendre où nous en sommes par rapport au reste du peloton, et ce que nous devons faire pour aborder les prochains Grands Prix. Nous ne ferons aucune promesse ou prédiction au sujet de notre performance ou de nos résultats, mais McLaren et Honda continueront à travailler ensemble, en partenaires, pour maximiser tout ce que nous avons dans notre package. »

Yusuke Hasegawa, responsable du projet F1, est un homme au centre de toutes les attentions. Il se sent évidemment au centre de la crise couvant chez McLaren, mais reste combatif dans le discours.

« Ce fut un hiver difficile pour tout le monde dans l’équipe. Bien sûr, les problèmes que nous avons eus à Barcelone ont limité notre temps sur la piste et ont rajouté de la pression sur nos préparations de pré-saison. Cependant, nous avons toujours été capables de générer une immense quantité de données utiles. »

« En termes de performance, il y a de la marge pour améliorer dans le but d’avoir une meilleure souplesse de conduite, et avec plus d’analyses, nous avons été capables de faire des changements additionnels pour Melbourne. Nous savons que nous progressons dans la bonne direction et nous continuerons nos efforts dans le but d’améliorer notre compétitivité tout au long de la saison. »

« Le Grand Prix d’Australie, qui ouvre la saison, est une course fatigante pour les pilotes, la voiture et l’unité de puissance. Il est aussi imprévisible et délicat en raison des caractéristiques de la piste. Le circuit est plat, étroit, glissant et rapide. Notre priorité pour le week-end sera d’extraire le plus possible de notre unité de puissance, tout en conservant la fiabilité. »

« Ce ne sera pas un week-end facile, mais en dépit de ces difficultés, nous adorons venir à Melbourne. Les fans sont impressionnants, et nous avons toujours un soutien fantastique de nos camarades de chez Honda en Australie. »