Eric Boullier a beaucoup craint cette saison de perdre Fernando Alonso. Finalement, l’Espagnol a décidé de prolonger une année chez McLaren, et il attendra certainement de voir la compétitivité du duo McLaren Renault avant de penser à la suite de sa carrière.

Le Français est donc soulagé de garder Alonso chez McLaren et il rappelle à quel point la réputation du double champion du monde est justifiée.

"Avec Fernando, vous ne pouvez vraiment pas attendre meilleur pilote que lui pour vous signer un résultat le dimanche après-midi (lors d’une course). Je pense que tout le monde en Formule 1 le reconnaît," déclare Boullier.

"Il a toujours été clair pour moi que c’est une équipe qu’il aime, et que son cœur a toujours été pour qu’il reste. L’annonce d’aujourd’hui montre qu’il est pleinement engagé dans la course et la victoire en tant que pilote McLaren et, bien que nous ayons souvent partagé ses frustrations au cours des dernières années, nous croyons maintenant pouvoir tenir notre promesse de lui offrir une voiture compétitive la saison prochaine."

"La constance dans votre duo de pilotes est l’un de ces petits éléments essentiels qui aident vraiment une équipe à maintenir son élan. Avec Fernando et Stoffel, nous avons la chance d’écrire un nouveau chapitre avec ce que nous croyons être le meilleur duo en Formule 1."