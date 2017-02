Eric Boullier est apparu très confiant dans les capacités de McLaren-Honda à remonter la pente... qu´ils ont du mal à gravir depuis deux ans. Le directeur de la compétition de l´équipe de Woking rappelle toutefois qu´il faut savoir prendre son temps et se montrer réaliste dans les objectifs à fixer pour cette saison 2017.

Eric, qu´as-tu à dire sur l´intégration d´Honda après deux ans de travail en commun ?

« Je crois que nous ne travaillons pas différemment des autres équipes. Et cela, même si beaucoup de techniciens se trouvent au Japon : la communication est très étroite. Nous avons constamment des vidéoconférences, nous sommes reliés par internet. En plus de cela, beaucoup de techniciens de chez Honda travaillent chez nous au Royaume-Uni. »

Eric, ce n´est pas un secret que les dernières années ont été semées d´embûches pour l´équipe. Où est l´issue ?

« Il est parfois important de faire un pas en arrière, afin de prendre un nouveau chemin. Tu dois travailler avec un constructeur, pour devenir champion du monde. En tant que client Mercedes, tu ne le deviens jamais. Nous savions que cela allait durer un moment pour trouver le bon tempo avec Honda. Nous en sommes devenus une équipe plus agile. Mais tu dois te fixer des buts réalistes. Nous avons un nouveau règlement, nous le voyons comme une chance. Mais cela fait partie intégrante de la F1, que les choses ne se passent pas du jour au lendemain. »

Mais les moteurs sont les mêmes aussi bien pour les constructeurs que pour les clients, pas vrai Eric ?

« Oui, c´est vrai. Mais il s´agit plus de processus. En tant que client, les constructeurs te livrent une boîte où le moteur est dedans. Mais si tu demandes aux partenaires moteurs de fabriquer le turbo ailleurs, alors les constructeurs peuvent accéder à cette demande pour leur écurie. En tant que client, tu ne peux absolument pas émettre de telles demandes. »

Eric, Zak Brown a dit qu´il n´y a pas vraiment de préoccupations concernant un sponsor titre en 2017. Qu´as-tu à ajouter ?

« Nous n’avons certainement pas les moyens de Mercedes-Benz ou de Red Bull Racing. Mais comme je l´ai déjà mentionné, nous sommes agiles, ce qui signifie que nous utilisons les moyens que nous avons à notre disposition, pertinents et performants. Il ne s´agit pas d´avoir le plus possible d’autocollants sur la voiture. Il s´agit de savoir combien il te paye et comment tu utilises ces moyens. »

Eric, qui est le troisième pilote ?

« C´est Jenson Button, comme c´était planifié. Il va venir à presque toutes les courses, il va s´assoir régulièrement dans le simulateur, et il est de plus ambassadeur de l´écurie. »

Eric, vous avez petit à petit amélioré le châssis, durant ces deux dernières années. Est-ce que finalement tout cela a été en vain à cause du nouveau règlement ?

« Non, nous avons beaucoup appris et cela nous servira aussi en 2017. Ces dernières années, nous avons fait attention à avoir une voiture qui est rapide dans les virages, et non dans les lignes droites. Et ceci est particulièrement valable pour les voitures de 2017. Nous avons beaucoup appris au travers de ce travail, ce qui est très utile pour les nouvelles règles. J´ai confiance en nous, j´ai confiance dans le fait que nous pouvons diminuer l´écart qu´il y a entre les deux meilleures écuries et nous. »