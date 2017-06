Les rumeurs d’une séparation entre McLaren et Honda ont pris un autre tournant lorsque Zak Brown a déclaré ces derniers jours que McLaren avait donné un ultimatum à son motoriste afin de hausser son niveau de jeu. Le nouveau moteur pourrait être la clé de leur futur en commun ou alors la séparation pourrait être étudiée très rapidement.

"Nous n’en avons jamais été aussi près" confirme Eric Boullier. "Les performances ont reculé, nous avons le soutien de notre comité exécutif pour régler le problème car on ne peut pas régresser. Comme toute organisation professionnelle, on doit discuter d’objectif, d’implication, et il est impossible de rater constamment ces objectifs".

Honda n’arrange pas son cas en n’arrivant pas à donner une date précise à McLaren pour l’arrivée de son bloc propulseur évolué mais ça n’empêche en rien l’équipe anglaise de continuer son propre programme de développement sur le châssis.

"C’est totalement distinct. Notre propre programme de développement est indépendant de celui du moteur. Nous espérions une amélioration du moteur pour ce week-end et toutes les discussions que nous avons actuellement sont le fruit du fait que nous ne l’avons pas".

McLaren assure depuis trois ans produire des châssis de qualité, et les performances vues à Monaco en qualifications, où les deux MCL32 ont atteint la Q3, confirment que la voiture est bien née et rajoute de la déception dans l’équipe.

"C’est plus de la frustration. Quand on n’a pas de bons résultats dans une équipe comme McLaren, et j’ai été engagé pour que l’on parvienne à produire un châssis efficace, c’est très frustrant. Mais ce n’est pas que développer le châssis, il s’agit également de développer l’entreprise et nous avons un très bel esprit d’équipe malgré les discussions à notre sujet et nos mauvaises performances. Nous en sommes à un point où nous exigeons le même investissement de la part de nos partenaires" assène le Français.

Boullier ne répond pas aux rumeurs très appuyées selon lesquelles Honda aurait engagé Mario Illien, spécialiste des moteurs, comme consultant : "Je ne commente pas leurs décisions de management. Je suis heureux d’entendre que ça pourrait les aider à résoudre les problèmes mais c’est une question à laquelle Honda doit répondre".