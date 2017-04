Eric Boullier est le premier à reconnaître que Honda ne fournit pas un moteur performant et que McLaren et son motoriste doivent travailler pour combler le déficit sur Mercedes et les autres constructeurs. Le Français laisse entendre toutefois qu’il pourrait bénéficier de circonstances extérieures.

"C’est quelque chose que nous devons résoudre" assure-t-il en premier lieu. "Je ne demande pas d’aide de quiconque pour battre le meilleur moteur, mais pour réduire ce déficit de quelques dixièmes et équilibrer les forces en présence qui feraient une F1 plus équilibrée et positive".

Cependant, Boullier n’est pas utopiste et se doute que le chemin ne sera pas simple s’il veut une aide externe pour Honda, ce qu’aucun autre motoriste n’a demandé.

"Nous sommes dans une position où je ne pense pas que chacun veuille nous voir gagner en performance, mais je pense que ce serait une bonne chose pour la Formule 1 d’avoir un peloton groupé" poursuit le directeur de McLaren.

"Ce sera plus attirant pour d’autres équipes et d’autres motoristes qui voudraient s’engager en Formule 1 et pour les fans, ce serait plus intéressant de voir des batailles plus serrées en piste".

L’apparition de la rumeur selon laquelle Mario Illien aiderait Honda à résoudre ses problèmes n’a pas été confirmée par le motoriste : "Nous utilisons et continuerons d’utiliser des ressources externes mais je ne dévoilerai aucun détail au sujet des consultants" a déclaré un porte-parole.