C’est la soupe à la grimace chez McLaren. Après la course, Fernando Alonso et Stoffel Vandoorne ont vertement critiqué la performance générale de leur monoplace, arguant qu’elle courait dans une autre catégorie.

Le directeur de la compétition, Eric Boullier, reconnait bien volontiers que la course australienne a été très décevante pour l’écurie, mais a rendu hommage à la prestation de ses deux pilotes, qui n’ont rien à se reprocher.

« On ne se rappellera pas de cette course comme faisant partie des heures de gloire de McLaren, et en effet, il y a très peu de raisons de se réjouir pour nous ce soir. »

« Cependant, je veux rendre hommage à nos pilotes. Leurs performances ont été superbes, même si ce fut dans des contextes différents. La voiture de Fernando a été rapidement endommagée au niveau du conduit de frein à l’avant-gauche, mais il a néanmoins livré une course prodigieuse et impressionnante, en allant chercher à chaque tour chaque dixième, sur une voiture aux performances compromises. A un moment donné, il a semblé possible qu’il finisse dans les points. »

« C’est cruellement à la fin de la course, cependant, que les dégâts sur sa voiture ont causé son abandon. Le fond plat est devenu irrémédiablement cassé, et l’a forcé à revenir au garage. C’était une fin amère et décevante à un pilotage brillant, mais je pense que c’est la course. »

« Stoffel a eu un après-midi horriblement frustrant. Il a perdu les informations sur son tableau de bord rapidement dans la course, ce qui l’a conduit à compter manuellement ses changements de vitesse, en l’absence de l’affichage habituel. Nous avons pu solutionner ce problème en le rappelant aux stands pour rebooter le système. »

« Il a tenu bon jusqu’à la fin de la course, et même si son après-midi fut difficile et insatisfaisant, le fait qu’il ait tenu la distance est une consolation. En effet, en gardant à l’esprit le fait qu’il n’a complété que deux Grand Prix, je décrirais sa performance comme opiniâtre et diligente : un travail très difficile, très bien accompli. »

Du côté de Honda, Yusuke Hasegawa sait que des améliorations franches sont attendues par McLaren à l’horizon du Grand Prix de Barcelone ou Monaco, à moins de risquer une nouvelle saison désastreuse… Le responsable du motoriste nippon voit cependant quelques sources d’espoir dans ce week-end australien.

« Nous savions en arrivant que cette course ne serait pas facile. Mais en dépit d’un certain nombre de problèmes, je suis toujours heureux des progrès que nous avons réalisés ces dernières semaines. »

« Stoffel a mené une course déterminée jusqu’au drapeau à damiers, en dépit de ses problèmes, et Fernando a, encore une fois, conduit brillamment pour extraire tout ce qui était possible de la voiture. Pour l’équipe, c’est décevant qu’il n’ait pas pu finir la course en étant dans les points à seulement cinq tours de la fin. »

« Nous retirons cependant quelques points d’encouragements. Nos deux pilotes ont bien performé dans une course inaugurale difficile, avec des abandons au sommet et en bas de la grille. »

« Nous abordons maintenant la prochaine course en Chine, et nous allons nous préparer ensemble, avec McLaren, pour être compétitifs lors de cette course ».

McLaren risque néanmoins de souffrir considérablement dans les longues lignes droites de Shanghai. Une évolution du moteur Honda ne serait d’ailleurs pas attendue avant le mois de mai.