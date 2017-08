Récemment confirmé pour une saison supplémentaire chez McLaren Honda, Stoffel Vandoorne doit maintenant passer un nouveau cap selon son patron, Eric Boullier.

A Woking tout va plus vite qu’ailleurs et les 6 premiers mois étant passés, le Belge va devoir maintenant mettre en pratique tout ce qu’il a appris pour passer au niveau supérieur.

"Sa prolongation de contrat pour 2018 va participer à sa reprise de confiance. Il est serein. Vous savez, on a misé sur Stoffel pour du long terme. Cette annonce a simplement confirmé ce qui était déjà dans le projet. Ca va lui permettre de se concentrer sur son pilotage et d’encore progresser," confie le Français à la RTBF.

"Stoffel a passé les grandes étapes de l’adaptation. Maintenant, place à l’expérience," ajoute Boullier.

"Je le trouve bien sur ce rendez-vous belge. Il a énormément travaillé durant la première partie de la saison. Ce n’est pas un Grand Prix comme un autre pour lui, il y a un côté spécial."

"Même s’il connait le circuit, c’est différent de le parcourir avec une F1. Il doit maintenant acquérir de l’expérience, bien piloter et ça viendra tout seul. On a travaillé tous ensemble pour améliorer la voiture selon ses souhaits. Depuis l’Autriche, on voit des signes d’une montée en puissance. Silverstone et Budapest ont été une confirmation."