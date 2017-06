McLaren peut imaginer de changer "temporairement" de moteur, pendant une à deux saisons, en attendant que Honda trouve performance et fiabilité chez Sauber.

C’est ce qu’a confirmé aujourd’hui Eric Boullier, le directeur de l’équipe de Woking, à Bakou. C’est en tout cas une piste étudiée selon le Français.

"Sur le papier, c’est une bonne stratégie. Si nous pouvons utiliser un autre moteur le temps que Honda soit compétitif alors pourquoi pas ? Cela fait partie des différents scénarios que nous considérons," reconnait Boullier.

Et cette décision devrait bien intervenir avant la pause estivale, fort probablement.

"Nous n’avons pas de date pour l’annonce de nos plans pour 2018, pour l’instant. Mais nous reconnaissons qu’il s’agit d’une question de semaines."

"Zak [Brown], Jonathan [Neale] and et moi nous parlons, à nos actionnaires, le Sheikh Mohamed et Mansour Ojjeh à propos des différentes stratégies. Le fait de pouvoir être compétitif sera la priorité. Cela veut dire que nous devons gagner à nouveau et retrouver notre place normale."

Reste à savoir si cela pourra convaincre Alonso de rester.

"En ce qui concerne Fernando, il y a une stratégie pour l’équipe et une pour les pilotes. Par définition, un pilote est égoïste et il veut la meilleure voiture et la meilleure opportunité pour gagner. En même temps, l’équipe cherche le meilleur pilote pour pouvoir former la meilleure combinaison. Nous devons faire en sorte que les envies de chacun correspondent."

"Nous voulons que Fernando reste avec nous parce que nous voulons être de retour devant le plus vite possible."