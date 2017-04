Boullier : Le circuit de Shanghai va exposer nos faiblesses

Le miracle n’aura pas eu lieu à Melbourne pour McLaren qui n’a ramené qu’une de ses deux voitures à l’arrivée, laquelle a terminé dernière du Grand Prix d’Australie. Bien que Fernando Alonso ait affiché un rythme encourageant, la McLaren ne pourra pas atteindre les points à la régulière, et surtout pas en Chine où la longue ligne droite de retour pénalisera grandement l’anémique moteur Honda.

« Le Grand Prix d’Australie sur l’Albert Park a été difficile pour McLaren-Honda, mais nous avons pu en tirer plusieurs aspects positifs » explique Eric Boullier en tentant de relativiser. « Notre rythme samedi était meilleur que ce à quoi nous nous attendions et Fernando a réussi à bien se placer sur la grille pour nous donner une meilleure position en course jusqu’à son abandon ».

« Shanghai est réputé pour être imprévisible car les voitures, les pneus et les moteurs y sont extrêmement sollicités tandis que la météo est souvent aléatoire, mais je sais que nous y serons bien plus en difficulté qu’à Melbourne face à nos rivaux. Les caractéristiques du circuit de Shanghai sont très différentes de celles de Melbourne et ses longues lignes droites exposeront probablement nos faiblesses bien plus que ne l’a fait l’Albert Park. Nous aurons toutefois notre habituel esprit combatif et le plus important sera de s’assurer de la fiabilité des voitures avant de penser à la performance ».

La fiabilité dépendra surtout du moteur Honda, que l’on peut qualifier de capricieux si l’on aime les euphémismes. Les japonais essaient de voir les côtés positifs de la performance australienne sans toutefois nier les problèmes de fiabilité et de performance qui l’atteignent aujourd’hui.

« Bien que le début de saison ait été difficile pour nous, il nous a permis de juger notre position actuelle. On a pu en tirer du positif et du négatif, nous avons pu confirmer une certaine fiabilité sur le moteur mais nous savons qu’il y a énormément de marge de progression en termes de performance » explique Yusuke Hasegawa.

« Nous nous attendons à un Grand Prix de Chine difficile. La course est toujours une inconnue puisque la météo est changeante et affecte les réglages et l’équilibre de la voiture. Les moteurs sont soumis à de nombreuses contraintes avec les virages lents et les longues lignes droites, donc la clé se situera au niveau de la préparation. Nous travaillerons avec McLaren pour nous assurer de faire au mieux afin d’extraire la majorité de la performance de notre voiture ».