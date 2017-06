McLaren s’apprête à disputer l’une des épreuves qui lui sera le moins favorable cette saison et tout le monde dans l’équipe sait qu’il faudra redoubler de travail pour compenser le déficit qu’amènera le moteur Honda.

"Après l’une des semaines les plus chargées de l’histoire de McLaren, puisque nous nous sommes concentrés à la fois sur Monaco et Indianapolis, il est désormais temps de se concentrer sur le Grand Prix du Canada" explique Eric Boullier.

"Nous étions ravis du retour de Jenson qui a établi une belle performance, surtout en qualifications, montrant qu’il n’avait rien perdu de ses capacités renommées".

"Stoffel a également montré une belle forme tout au long du week-end et s’est très bien mêlé à la lutte au milieu du peloton. Bien que nous espérions un point ou deux, il n’en a rien été, mais nous allons au Canada avec le sentiment de force amené par le travail de développement".

Boullier avoue toutefois être heureux de voir Alonso revenir pour le Grand Prix du Canada.

"Nous avons hâte de revoir Fernando dans la voiture après son aventure du côté de McLaren Honda Andretti. Ce qu’il a réussi en quelques semaines a été phénoménal et toute l’équipe a hâte de le revoir et de le féliciter".

Bien qu’il se doute que la MCL32 ne sera pas à son aise sur les bords du fleuve Saint Laurent, Boullier se remémore les grands moments vécus par son équipe sur ce même circuit.

"McLaren a connu de nombreux succès au Canada, le plus célèbre étant certainement celui de Jenson Button il y a six ans, lors d’une course de quatre heures qui est devenue la définition d’une course imprévisible au Canada. Le vicieux Mur des Champions a coûté la voiture et la fierté de nombreux pilotes de classe mondiale et les caractéristiques difficiles du circuit amènent un ensemble unique de défis pour les pilotes, les ingénieurs et les mécaniciens".

"Le circuit Gilles Villeneuve présente un tracé à haute vitesse avec des chicanes serrées, peu de dégagements et des gros freinages. Bien qu’il ne conviendra pas à notre voiture, nous continuons à amener des développements utiles à chaque course afin d’extraire toujours un peu plus de performance".

Du côté de Honda, on ne peut rien faire, si ce n’est avouer que la voiture n’aura pas la puissance nécessaire pour bien figurer dans le classement du Grand Prix du Canada, que le moteur évolué soit monté ou non dans les voitures vendredi (lire notre information parue plus tôt ce matin).

"Après l’apparition de Jenson à Monaco, Fernando sera de retour dans la voiture après sa participation à l’Indy 500" se félicite Yusuke Hasegawa. "Son pari de gagner pour sa première participation s’est mal terminé, mais il a montré toute l’étendue de son talent. Il était candidat à la victoire durant cette course légendaire et a piloté comme un habitué des ovales".

"Le circuit canadien demande de la puissance et ne jouera pas en notre faveur. Entre le besoin de puissance, les relances dans les virages serrés et les longues lignes droites, il sera sans aucun doute un nouveau défi pour nous. Nous ne lâcherons rien, quelle que soit la difficulté du défi".