McLaren a annoncé ce matin le remplaçant de Fernando Alonso pour le Grand Prix de Monaco et à défaut de constituer une surprise, il est plaisant de savoir que nous reverrons une figure bien connue du paddock : Jenson Button.

"Je suis très heureux qu’il ait accepté notre proposition de remplacer Fernando à Monaco et je sais que je parle pour tout le monde dans l’équipe, mais aussi pour nos partenaires et nos fans, quand je dis que c’est une grande nouvelle pour tout le monde, pour l’équipe, les fans et la F1" a déclaré Eric Boullier.

"Jenson est un pilote de grande classe, il est très rapide et précis et il n’aura rien perdu de sa compétitivité dans les derniers mois. Après tout, il n’a raté qu’une poignée de courses depuis sa dernière apparition à Abu Dhabi en novembre dernier, et il est toujours en forme. Il a toujours été bon à Monaco et je suis sûr qu’il fera du très bon travail".

Boullier confirme que l’accord ne porte que sur une course et que Fernando Alonso n’a pas l’intention, pour le moment, de s’éterniser en IndyCar : "Fernando sera de retour au volant de la McLaren MCL32 à Montréal et j’espère qu’il aura de belles histoires à nous ramener d’Indianapolis".

"On ne peut pas imaginer deux circuits plus différents que Monaco et Indianapolis, l’un est un circuit étroit et sinueux dans des rues et l’autre est un ovale ultra-rapide et incliné, mais c’est la beauté de notre sport. Cela montre également la polyvalence technique de McLaren et Honda et ça souligne le fait que nous sommes avant tout des compétiteurs" conclut Boullier.

McLaren a précisé que Button ne roulerait pas pour autant lors des essais de Bahreïn, mardi et mercredi. Le programme reste inchangé : Stoffel Vandoorne et Oliver Turvey seront mobilisés.