Eric Boullier a confié au micro de Canal +, hier, quelques minutes avant le départ du Grand Prix de Bahreïn, qu’il n’avait pas soutenu l’idée commune de Fernando Alonso et Zak Brown d’aligner une voiture à Indy 500 pour l’Espagnol.

Le Français est contrarié par le fait que la course qui sera manquée par Alonso, celui de Monaco, est celui où beaucoup de choses peuvent se passer.

"Non, je n’étais pas forcément pour d’ailleurs," répond Boullier lorsqu’on lui demande si l’idée était aussi de lui.

"Mais au final c’est plutôt bien pour l’équipe, bien pour la F1, bien pour le sport automobile et bien pour Alonso."

"Cependant, ça me gêne parce que Monaco est un Grand Prix où nous avons quand même plus de chances de marquer des points. Vis-à-vis de l’équipe, aussi, c’était peut-être pour eux le seul moyen d’avoir un peu de plaisir, donc… Mais au final, c’est un projet qui, dans sa globalité, est plus intéressant."