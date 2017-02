Eric Boullier a tenu à démentir lui aussi toute chance de rapprochement entre McLaren et BMW en Formule 1, à la suite du partenariat technologique signé entre la division "voitures de route" de McLaren et le constructeur de Munich.

"Non, non et non ! C’est simplement deux partenaires qui s’associent pour travailler ensemble sur le futur de la propulsion. Rien d’autre. Il n’y aura aucun partenariat en Formule 1 avec nous," confie le directeur de McLaren Racing à BlogBMW lorsqu’on lui demande si ce partenariat augurait d’un retour de BMW en F1 avec McLaren.

Et Boullier dément aussi l’arrivée sur la route d’une McLaren à moteur siglé BMW comme a pu l’être en son temps, la fabuleuse McLaren F1 de route.

"Il y a zéro chance de voir débouler sur les routes un projet commun. Je vais être catégorique : zéro. C’est un projet industriel pour McLaren Automotive, et rien d’autre."

"Il s’agira notamment de travailler ensemble pour développer par exemple des parties de motorisations, ou de propulsion dans le futur. Electrique, thermique… C’est un plan de coopération dans lequel les savoir-faire de chacun seront échangés, et cela permettra d’être utilisé par l’un et par l’autre, mais cela ne sera pas badgé McLaren ou badgé BMW."