McLaren a fait le choix de la logique pour désigner le remplaçant de Fernando Alonso au Grand Prix de Monaco, à la fin du mois prochain, lorsque l’Espagnol ira disputer les 500 miles d’Indianapolis. Eric Boullier explique également la décision de ne pas faire rouler Button en essais privés la semaine prochaine à Bahreïn.

"C’est très simple" justifie le Français. "Nous discutions de cela ensemble et Jenson a passé 17 ans en Formule 1, il a déjà piloté avec le niveau d’appui aérodynamique que nous avons aujourd’hui. En analysant les différences techniques pour piloter ces voitures, nous avons décidé que le tracé ici ou à Barcelone ne rendait pas utile des essais".

"Il est en forme, il est prêt, et faire rouler Oliver Turvey la semaine prochaine permettra d’affiner notre simulateur. Le simulateur du McLaren Technology Center est très précis et nous pensons qu’il est plus efficace qu’il passe deux jours dans le simulateur à piloter le modèle de la voiture sur le modèle du circuit de Monaco".

Boullier est toutefois conscient que rien ne remplace un vrai passage dans la voiture : "Le meilleur entraînement sera d’être dans la voiture le jeudi à Monaco mais il n’y a pas des forces énormes là-bas et c’est déjà une chose plus simple à gérer. Je suis sûr qu’il est assez en forme et que son cou ira bien".

Le directeur de l’équipe confirme à demi-mot que Button a déjà piloté dans le simulateur cette année. L’Anglais s’est montré discret depuis sa retraite en fin d’année dernière mais semble avoir continué à travailler.

"Il en a fait un peu, pas énormément, deux jours. Il a testé la voiture et quand il viendra au MTC la semaine prochaine, ce sera un vrai travail en vue de Monaco. Je peux vous garantir qu’après 10 tours en essais libres, il sera au niveau".

Boullier explique enfin que Button n’a pas opposé trop de résistance à l’idée de revenir dans la voiture pour la manche qu’il préfère au calendrier.

"Je l’ai appelé, nous en avons discuté et sa première réaction était "super, j’ai hâte !" C’était une discussion assez simple, très claire. Il était notre choix, il avait un contrat avec nous de toute manière, mais j’ai pu sentir que sa motivation au téléphone était réelle et je suis heureux qu’il fasse partie de l’aventure".