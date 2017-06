La traversée du désert s’est arrêtée dans la capitale azérie pour McLaren. Profitant de circonstances de course improbables, Fernando Alonso est parvenu à rallier l’arrivée en 9e position, sur un circuit moteur très défavorable à sa monoplace.

Eric Boullier, le directeur de la compétition de McLaren, pense que ce résultat vient récompenser les méthodes de travail de son écurie ces derniers temps.

« Les deux points que nous avons marqués valident tout notre travail accompli en vue du Grand Prix de Bakou la semaine dernière. Depuis le début des essais libres, j’ai dit que nous devrions tirer profit de chaque opportunité qui se présenterait à nous, et c’est ce que nous avons fait. »

« Les deux pilotes ont couru avec leur vigueur habituelle, mais ont été aussi vigilants pour éviter tout incident inutile. Fernando a mené une course fantastique, et je ne pense pas que la 9e place vienne vraiment récompenser tout ce qu’il a réussi ce dimanche. »

« Stoffel a aussi conduit de manière extrêmement mature, et même s’il avait le rythme pour se rapprocher des deux Sauber, et donc pour marquer un point, les Sauber ont pu rester juste devant lui dans les longues lignes droites – ce qui a rendu le dépassement de Stoffel délicat sur ce circuit. »

« Les points sont un immense soulagement pour l’équipe stratégique, les ingénieurs et nos mécaniciens qui travaillent si dur. »

Yusuke Hasegawa peut souffler : les deux moteurs Honda ont tenu toute la course, ce qui a permis à Fernando Alonso d’inscrire deux points. Le motoriste japonais a aussi introduit vendredi une spécification 3 de son moteur, qui sera inaugurée en course lors du prochain Grand Prix d’Autriche.

« En dépit de cette course chaotique, avec de nombreux incidents et un drapeau rouge, je pense que ce fut un dimanche plein de succès. Les pilotes ont mené une course sans faute et ont évité tout incident pour rallier l’arrivée. Et par-dessus le marché, Fernando a marqué nos premiers points de la saison. Il a montré son incroyable talent tout au long de la course, en dépassant plusieurs voitures pour tracer sa route vers le top 10. »

« Stoffel a aussi poussé dur et a presque réussi à rejoindre Fernando dans les points, mais a manqué de peu le top 10 en finissant 12e. »

« L’équipe a exécuté une stratégie brillante, en utilisant pleinement chaque opportunité causée par une voiture de sécurité ou un drapeau rouge. Même si nous avons toujours un grand écart avec les meneurs, ce résultat est formidable si nous prenons en compte le fait que nous partions à l’arrière de la grille, sur un circuit très exigeant en puissance moteur. »

« Pour la prochaine course, en Autriche, nous avons prévu d’amener notre Spécification 3 pour les deux voitures, après un test couronné de succès ici à Bakou. Entre temps, nous continuerons notre développement pour continuer à resserrer l’écart. »