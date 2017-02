Chez McLaren, on a aucun doute sur la motivation de Fernando Alonso pour cette saison de Formule 1.

L’Espagnol, qui a clairement laissé savoir l’an dernier qu’il attendrait de voir si la F1 version 2017 lui plairait pour décider de la suite de sa carrière, s’est entrainé comme jamais cet hiver. Et, selon Eric Boullier, il est "prêt et motivé".

"Fernando travaille très, très dur cet hiver. Il est vraiment prêt et motivé pour cette saison," confie le patron de McLaren F1.

"Il a déjà conduit ce genre de Formule 1, et même des plus rapides dans le passé. Il sait donc à quoi s’attendre. Il est très impatient de la piloter. Il l’a piloté dans le simulateur mais ce n’est pas la même chose. Je suis certain qu’il a hâte de la conduire sur la piste et de voir si elle est bien au niveau de notre attente."

Si Alonso sait à quoi s’attendre, ce n’est pas le cas de son équipier, le débutant Stoffel Vandoorne, plus jeune de 11 ans que le double champion du monde.

"Stoffel n’a jamais piloté de monoplace avec autant d’appuis ou de puissance. Il aura peut-être besoin de quelques jours pour que son corps s’acclimate et qu’il soit certain de bien être en forme pour ce genre de défi. Mais il a aussi travaillé très dur cet hiver, il est prêt. Ils sont tous les deux prêts."