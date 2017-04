C’est entendu, McLaren-Honda souffre terriblement en ce début de saison. Pourtant, selon Eric Boullier, Fernando Alonso peut légitimement être davantage déçu que son coéquipier Stoffel Vandoorne – même si le Belge connaît davantage de problèmes de fiabilité en ce début de saison.

Le Français rappelle que Stoffel Vandoorne ne démérite absolument pas cette saison. Mais l’ancien champion de GP2 n’en est encore qu’au début de sa carrière, alors que l’Espagnol arrive au crépuscule de son aventure en F1 – ce qui augmente sa frustration.

« Si vous regardez session par session, Stoffel a eu beaucoup de problèmes avec sa voiture, et il n’a jamais été en position de pouvoir extraire le meilleur de sa voiture. Nous regardons les données tour par tour, donc nous pouvons vous dire que oui, parfois, durant les premières courses, quand tout marchait bien dans sa voiture, Stoffel conduisait bien. Et il égalait les temps de Fernando, ce qui est bien, ou alors il n’en était pas loin, du moins assez près pour nous montrer que cela valait le coup de le faire monter en F1. Mais oui, nous avons besoin d’un week-end complet, sans aucun problème, et d’une bonne course. »

« Je dirais que jusqu’à présent, la situation est pire pour Fernando. Stoffel est nouveau et il doit beaucoup apprendre, et il a un engagement à long terme avec McLaren, et McLaren le soutient, donc il peut honnêtement attendre un peu. »

Stoffel Vandoorne a connu le meilleur jour de sa saison… un mercredi, en essais privés à Bahreïn, où il a pu tourner absolument sans encombre – à la surprise de Honda.

« Bien sûr, une journée comme celle de mercredi est de grande valeur pour lui, vous savez, il apprend beaucoup. Il a fait beaucoup de tours, et nous avons aussi testé plusieurs réglages et senti notre voiture progresser d’un réglage à l’autre. En termes d’expérience, c’est en fait dix fois préférable à tout le reste » estime Eric Boullier.