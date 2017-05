Fernando Alonso a confirmé avant le Grand Prix d’Espagne la possibilité d’un départ en fin de saison vers une autre écurie que McLaren avec laquelle il rencontre de grandes difficultés depuis trois saisons.

Pour les dirigeants de l’équipe anglaise, il va falloir réussir l’impossible pour motiver le pilote à rester, d’autant que son Grand Prix national a débuté de la pire des façons avec une casse moteur et un moteur dont il a déclaré qu’il était plus lent que jamais.

"Ce serait idiot de dire qu’il est possible de le retenir... mais je pense que ça l’est" lance Eric Boullier. "Nous devons regarder les intérêts de l’équipe et retenir Fernando en fait partie. Je comprends, et c’est clair depuis le premier jour, que si nous ne sommes pas compétitifs, il partira".

"Mais il a aussi dit qu’il aime l’équipe, il aime la voiture et il aimerait rester avec nous. C’est à nous d’accomplir l’impossible dans les cinq prochains mois afin qu’il soit convaincu de rester".

Compte tenu de l’image catastrophique de la présence de Honda en Formule 1, des rumeurs de tous types font surface, dont la dernière qui entend que le manufacturier pourrait arrêter les frais et quitter la discipline rapidement.

Boulier n’y croit pas : "Je ne pense pas qu’ils soient dans un tel état d’esprit. Néanmoins, nous ne sommes pas Honda. Ils doivent aussi penser à eux, à ce qu’ils veulent faire et comment ils peuvent régler les problèmes".