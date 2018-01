M-Sport Ford World Rally Team met la gomme pour défendre ses deux titres acquis en 2017 ! L’écurie britannique engagera une troisième Ford Fiesta WRC officielle pour Bryan Bouffier au Rallye Monte-Carlo et au Tour de Corse.

Déjà vainqueur des deux rallyes, le Français est considéré comme un spécialiste des conditions que l’on peut retrouver sur ces épreuves. Engagé en IRC en 2011, il avait pris le dessus sur les routes verglacées du Monte-Carlo avant de l’emporter sur l’asphalte corse deux ans plus tard.

Bryan Bouffier s’apprête désormais à rejoindre Sébastien Ogier, Champion du Monde en titre, et Elfyn Evans au sein de l’équipe officielle M-Sport lors du coup d’envoi de la saison 2018 au Rallye Monte-Carlo (25-28 janvier).

En 2018, les constructeurs peuvent nommer jusqu’à trois pilotes sur les épreuves du calendrier WRC. Les deux meilleurs d’entre eux pourront marquer des points pour le constructeur qu’ils représentent.

Malcolm Wilson, directeur de l’équipe, s’est réjoui de la valeur ajoutée que représentait l’arrivée de Bryan Bouffier.

« C’est formidable d’accueillir Bryan pour le Rallye Monte-Carlo et le Tour de Corse », se réjouissait-il. « Son expérience est sans égal sur ces deux manches qui figurent parmi les plus pointues du calendrier. Les conditions et les choix de pneumatiques y déterminent souvent le vainqueur. Avec l’apport de Bryan, nous rajoutons une corde à notre arc pour défendre nos deux titres mondiaux. »

Fin janvier, le Français disputera donc son neuvième Rallye Monte-Carlo. Celui-ci sera d’autant plus spécial qu’il aura l’opportunité de piloter une voiture d’usine sur un terrain qui lui a souvent été favorable.

« Honnêtement, je ne pensais pas avoir l’opportunité de piloter ou même d’essayer cette voiture », confiait-il. « Je déborde d’enthousiasme. C’est toujours un grand plaisir de travailler avec Malcolm et M-Sport. Leurs succès acquis en 2017 me rendent encore plus fiers de pouvoir collaborer avec eux. »

« Le Monte-Carlo et la Corse sont deux rallyes très différents, mais ils figurent parmi mes préférés. Ce sont les deux manches « françaises » du calendrier, et c’est toujours un privilège de pouvoir se produire sur ses terres… Cela le sera d’autant plus avec cette voiture ! L’objectif est d’arriver sans pression et de prendre du plaisir. J’aimerais aussi marquer quelques points pour l’équipe, ce serait la cerise sur le gâteau ! »