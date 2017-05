La FIA devrait introduire l’an prochain un nouveau système de protection de la tête des pilotes, le « bouclier », même si les contours exacts de ce système doivent encore être précisés. Ce qui est sûr quoi qu’il en soit, c’est que le Halo a été rejeté par l’instance régulatrice de la discipline.

Certains pilotes ont fraîchement accueilli le bouclier en conférence de presse et dans le paddock à Sotchi. A l’image de Daniil Kvyat par exemple, plusieurs dans le paddock craignent que la F1 ne perde son identité à force de rechercher une sécurité maximale.

Manager des sports mécaniques chargé d’instaurer un dialogue efficace entre les équipes, Liberty et la FIA, Ross Brawn assure prendre en compte toutes les sensibilités.

« Quel est l’équilibre à trouver dans ce cas ? Le sport doit conserver son identité et faire tout ce que nous pouvons faire au niveau de la sécurité. Je pense que nous essayons simplement de trouver le bon moyen pour y arriver. Je ne pense pas qu’il y ait quelqu’un pour penser que le sport devrait être moins sûr qu’il peut l’être. Sans aucun doute, ce serait plus sécuritaire si nous instaurions des cockpits fermés, mais personne ne sent que cela ressemble à de la F1. Donc il s’agit de trouver un compromis correct. Tout ce que nous pouvons faire pour améliorer la sécurité sans changer la nature du sport devrait être fait. »

Ross Brawn mène en parallèle un autre chantier : l’avenir des actuels V6 turbo hybrides, qui doit être rediscuté puisque les accords actuels prennent fin en 2020. Il y a là encore un équilibre à trouver entre le souhait des manufacturiers et celui des fans, qui veulent des moteurs plus bruyants, quitte à ce qu’ils soient moins perfectionnés sur le plan technologique.

« Les manufacturiers reconnaissent que le nouveau moteur doit ressembler à ce que les fans veulent. Ce n’est pas un sport isolé de tout. Si nous n’avons pas de fans enthousiastes qui regardent la F1, alors, un manufacturier n’a aucun intérêt à s’engager en F1. Gagner un championnat dans un championnat isolé de tout n’est dans l’intérêt de personne. Les manufacturiers essaient de jongler avec un certain nombre d’objectifs. »

« Tous ont dit qu’ils voulaient un modèle moins coûteux dans le futur, ce qui est bon signe. Et je pense qu’ils reconnaissent tous que même si ce moteur est un miracle d’ingénierie, il n’a pas saisi l’imagination des fans – et ce doit être un but prioritaire du nouveau moteur. »

Enfin, même s’il n’occupe pas le premier rôle dans ces négociations, Ross Brawn a confirmé que Liberty travaillait actuellement à l’organisation de Grands Prix supplémentaires aux Etats-Unis. Une course de nuit à New York, en 2019, est la piste la plus sérieuse.

« L’Amérique du Nord a toujours été une région importante pour la F1 et la F1 n’y est pas aussi forte que nous le voulons. Nous avons une course formidable à Austin mais nous avons de l’espace pour plus de courses aux Etats-Unis. Mais les courses doivent être de qualité, peu importe ce que nous faisons. Il y a peut-être une ou deux opportunités pour des courses qui, je le pense, augmenteront le standard de qualité de la F1. Nous n’allons pas nous précipiter. »

Ross Brawn n’hésite pas à donner des noms pour ces futures courses Outre-Atlantique.

« Il y a des destinations évidentes - New York, Las Vegas, Miami, Long Beach. Un certain nombre de courses ont été mentionnées, mais je ne voudrais pas trop rentrer dans les détails sur ce que nous faisons en ce moment, parce qu’il est trop tôt pour en parler. »