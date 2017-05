Valtteri Bottas a connu un Grand Prix d’Espagne bien plus compliqué que prévu, puisqu’il a dû se résoudre à l’abandon après la panne moteur de son vieux V6 Mercedes qu’il utilisait depuis le début de la saison.

Mais si l’on replace les choses en perspective, le Finlandais peut légitimement être ravi de sa saison 2017. Il est devenu, en Russie, le plus récent nouveau vainqueur en Grand Prix. Un sentiment qu’il continue toujours de savourer…

« Votre première victoire, c’est quelque chose de spécial. Vous croyez toujours en vous parce que si ce n’est pas le cas, si vous pensez que vous n’êtes pas capable de gagner, alors vous devriez définitivement rester chez vous. Mais, en avoir la confirmation, avoir ce résultat qui le prouve, ça compte dans notre monde. Combien de points, combien de courses, combien de victoires vous pouvez remporter… c’est le principe de ce jeu. Et obtenir cette première victoire m’a donné confiance. J’ai toujours su que j’en avais les capacités. Mais maintenant, c’est fait, je veux simplement y parvenir encore et encore ! »

Rien n’aurait été possible si Valtteri Bottas n’avait pas été contacté en urgence par Mercedes pour remplacer le retraité Nico Rosberg.

« Quand j’ai signé mon contrat, alors, j’ai réalisé… c’est difficile à expliquer, mais j’étais bien sûr très heureux. Et ensuite, conduire la voiture pour la première fois, alors vous réalisez que ça arrive vraiment. Bien sûr, c’est un rêve qui devient réalité pour moi – conduire pour une équipe comme celle-là. Je suis très fier d’en faire partie. Elle a fait un travail incroyable ces dernières années, mais même dans toute l’histoire de la F1 et de la course auto. Maintenant, j’en ai appris bien plus sur Mercedes et Daimler, donc je me sens très fier, et j’ai vraiment hâte d’écrire aussi l’histoire de cette équipe. »

La W08 est, avec la Ferrari, la meilleure monoplace du plateau. A quoi tient la compétitivité de cette voiture selon Valtteri Bottas ?

« Voir le processus de développement de la voiture, voir tous les détails derrière sa conception, à quel point cela importe… oui, je pense que tout se joue dans les détails, tout est une question de petits détails. Je souriais vraiment quand j’ai conduit la voiture pour la première fois, c’était quelque chose dont je n’avais jamais fait l’expérience : ce niveau d’adhérence, de stabilité… J’étais très heureux après mes premiers tours. »

« Comparé à Williams, Mercedes est une équipe bien plus importante, avec beaucoup plus d’employés, ce qui signifie plus de ressources, plus de possibilités pour aller creuser dans les détails dans tous les domaines. Quand l’équipe est plus grande, quand les ressources sont plus importantes, vous pouvez réagir plus rapidement. »

Valtteri Bottas a également la chance de côtoyer Lewis Hamilton, Toto Wolff ou encore Niki Lauda, de grandes figures de la discipline.

« Toto est le boss ! Je le connais depuis longtemps, il m’aidait pour ma carrière depuis très longtemps. Il n’est plus impliqué dans mon management bien sûr, ce pourrait être un conflit d’intérêt sinon. Je pense qu’il est un leader formidable. »

« Conduire aux côtés de Lewis est un défi formidable, et que j’apprécie. J’ai toujours voulu avoir un coéquipier très rapide et difficile à battre. Donc je suis vraiment très heureux d’être l’équipier de Lewis, et j’ai hâte de disputer le reste de la saison face à lui. »

« Quant à Niki… c’est une légende. Bien sûr, c’est un grand nom de la course. Il a aussi un sens de l’humour génial, c’est vraiment un gars amusant. Je ne le savais pas avant de signer ici. Mais c’est un gars très sympathique, il me soutient beaucoup. »