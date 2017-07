Valtteri Bottas ne pouvait pas se retrouver en pole position puisqu’il avait droit à une pénalité de cinq places, mais on s’attendait à ce qu’il signe un très bon résultat afin de minimiser les conséquences de cette pénalité…

Cela n’a pas été possible pour lui puisqu’il ne se classe qu’en quatrième position, ce qui lui vaudra de partir demain depuis la 9e place de la grille de départ. Et c’est en pneus tendres qu’il s’élancera alors que les autres pilotes du top 10 seront en gommes super tendres.

"J’ai fait une erreur, mais cela n’explique pas l’écart qu’il y a entre mois et ceux qui me précèdent," déclare Valtteri Bottas. "Lewis (Hamilton) a réussi à faire fonctionner ses pneus sous une température plus fraîche, mais moi je n’y suis pas arrivé sur cette piste qui s’asséchait."

"Je reste persuadé que je pourrai remonter dans le classement demain, nous avons une bonne voiture et notre moteur Mercedes est très puissant. Je prendrai le départ en pneus tendres et non en super tendres et cela devrait m’offrir une bonne stratégie," ajoute le pilote finlandais.