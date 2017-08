Toto Wolff et Mercedes ont admis avant Spa, et ont réaffirmé pendant ce Grand Prix, que l’approche pour la bataille pour le titre pilotes allait être repensée course après course.

Mais Valtteri Bottas a perdu gros dimanche : il est maintenant à 41 points de Sebastian Vettel et à 34 de son équipier Lewis Hamilton.

Wolff l’a reconnu : la situation devient de plus en plus délicate pour le Finlandais, d’autant plus que Vettel continue à marquer le maximum de points chez Ferrari. L’Autrichien ne devrait plus tarder à donner la priorité à Hamilton, même s’il reste encore 8 courses et 200 points possibles.

Bottas veut encore y croire et, entre les lignes, demande à son équipe d’attendre encore un peu pour faire son choix.

"Si je suis performant, il reste 8 courses et c’est donc un gros capital de points qui sont possibles. Les gars devant moi n’ont pas eu un seul abandon, heureusement pour notre équipe d’ailleurs, mais cela pourrait arriver."

"Je ne veux pas penser de cette façon de toute manière, je ne veux pas penser à des choses négatives. Je comprendrai que l’équipe décide, à un certain moment, qui doit aller chercher le titre chez nous. Mais, selon moi, c’est encore un peu tôt. Continuons à avancer course après course, parce que chacune d’elles peut mener à une situation bien différente."