Depuis quelques Grands Prix, Valterri Bottas se fait damer le pion par Lewis Hamilton, qui se démarque parfois largement (une demi-seconde) du Finlandais. Cette situation pourrait bien changer, maintenant que le coéquipier du triple champion du monde sait sur quoi il doit travailler.

Bottas ne s’alarme pas vraiment de cette situation, puisqu’il a selon lui identifié la source du problème.

"Certaines choses dans mon style de pilotage naturel ne convient pas à la voiture," explique-t-il à Sepan.

"La manière dont on doit maîtriser les gommes est un peu plus délicat pour nous. Beaucoup de difficultés sont liées à la température des pneus et à la manière dont cela affecte les performances et l’adhérence. Sur certains circuits, j’ai plus de travail à faire en temps que pilote."

À Singapour du point de vue du chrono, Bottas a été au niveau d’Hamilton, même s’il admet qu’il lui "manquait du rythme sur le mouillé" et que cela s’est ressenti "après quelques tours" sur chaque relais.

"J"ai observé beaucoup de choses et il y a vraiment pas mal de trucs que j’aurais pu mieux faire, si j’avais pu refaire cette course. C’est bien sûr trop tard, mais je le saurai à l’avenir."

Le Finlandais va donc devoir adapter sa manière de piloter à la Flèche d’Argent, s’il veut donner du fil à retordre à son coéquipier, ce qui ne semble pas le déranger outre mesure.

"Je pense que je peux changer mon style de pilotage d’une certaine manière, et je n’ai pas le choix – c’est toujours ainsi en sport automobile. En compétition, vous avez toujours différents types de voitures et vous devez toujours extraire le meilleur de votre package. Vous ne pouvez pas juste vous reposer sur votre style de pilotage et conduire la voiture de cette manière. Ce n’est pas la façon la plus rapide."

Bottas ne rejette aucunement la faute sur les évolutions récemment apportées sur la W08.

"Il n’y a rien eu qui a vraiment changé la voiture ou son fonctionnement. Donc ce n’est pas vraiment l’explication."

Quant aux réglages, qui ont été très différents entre les deux Mercedes à Singapour, le pilote de 28 ans rappelle que ce cas de figure arrive très rarement.

"Le fait d’avoir réglé les voitures de manière aussi différente à Singapour était une exception. Je n’ai tout simplement pas pu piloter une voiture réglée comme celle de Lewis. Au niveau de la performance, la direction que j’ai prise n’était pas idéale mais, au moins, j’ai pu continuer à piloter la voiture de cette manière. Mais généralement, cette année, nos réglages ont été très similaires, sans grandes différences notables."

Résoudre ces problèmes permettra au Finlandais de progresser dans la hiérarchie.

"Comme je l’ai dit, mon prochain objectif c’est de passer Vettel au championnat. Il a 23 points d’avance. Et je ne veux pas abandonner l’idée de pouvoir décrocher le titre. Je sais que ça sera difficile mais ça n’aurait aucun sens d’abdiquer. La situation peut basculer en une seule course. Comme pour Vettel à Singapour. Je ne souhaite rien de mal à mon équipier mais, en Formule 1, tout peut arriver."

"L’an prochain je saurai comment aborder la saison : je connais l’équipe, les gens, la voiture. Mais, en attendant, je veux finir cette saison au mieux. Avec le titre pour l’équipe et si possible, le doublé au championnat pilotes."